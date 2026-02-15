Határátlépés közben vették őrizetbe a volt ukrán energiaügyi minisztert

Az ukrán korrupcióellenes hatóságok őrizetbe vettek egy volt energiaügyi minisztert a tavaly novemberben politikai válságot kirobbantó, úgynevezett „Midas-ügyben” – közölte vasárnap az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU).
A gyanú szerint az állami atomenergia-ügynökségnél egy mintegy 100 millió dolláros visszaosztási rendszer működött, amelybe magas rangú tisztviselők és befolyásos üzleti szereplők is belekeveredtek. A botrány korábban már két energiaügyi miniszter és az elnöki hivatal vezetőjének lemondásához vezetett. Mindannyian tagadják a jogsértéseket.
A NABU közlése szerint a volt minisztert akkor vették őrizetbe, amikor megpróbálta átlépni az államhatárt. A hatóság további részleteket egyelőre nem közölt, az érintett nevét sem hozták nyilvánosságra.
A korrupció elleni fellépés kulcskérdés Ukrajna számára, különösen az Európai Unióhoz való csatlakozás szempontjából, ahol a jogállamiság és az átláthatóság alapfeltétel. Az elmúlt hetekben több politikus és korábbi magas rangú tisztségviselő ellen is eljárás indult. (Reuters)
Magas szintű bűnszervezet tevékenységét dokumentálták a nyomozók, Timur Mindics elmenekült az országból. Eurómilliárdokat tehettek zsebre, példátlan politikai krízis kezdődhet.
Zelenszkij néhány órával korábban posztolta ki, hogy a korrupciós botrány miatt Szvitlana Hrincsuknak le kell mondania.
Az ország második legbefolyásosabb emberének tartott vezető azután mondott le, hogy a korrupcióellenes hatóságok razziáztak nála.