Határátlépés közben vették őrizetbe a volt ukrán energiaügyi minisztert

Az ukrán korrupcióellenes hatóságok őrizetbe vettek egy volt energiaügyi minisztert a tavaly novemberben politikai válságot kirobbantó, úgynevezett „Midas-ügyben” – közölte vasárnap az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU).

A gyanú szerint az állami atomenergia-ügynökségnél egy mintegy 100 millió dolláros visszaosztási rendszer működött, amelybe magas rangú tisztviselők és befolyásos üzleti szereplők is belekeveredtek. A botrány korábban már két energiaügyi miniszter és az elnöki hivatal vezetőjének lemondásához vezetett. Mindannyian tagadják a jogsértéseket.

A NABU közlése szerint a volt minisztert akkor vették őrizetbe, amikor megpróbálta átlépni az államhatárt. A hatóság további részleteket egyelőre nem közölt, az érintett nevét sem hozták nyilvánosságra.

A korrupció elleni fellépés kulcskérdés Ukrajna számára, különösen az Európai Unióhoz való csatlakozás szempontjából, ahol a jogállamiság és az átláthatóság alapfeltétel. Az elmúlt hetekben több politikus és korábbi magas rangú tisztségviselő ellen is eljárás indult. (Reuters)

