Pedig olyan békés sportágnak tűnik: a téli olimpia curlingtornáján a férfiak után már a kanadai nőket is csalással vádolják

A milánó–cortinai téli olimpián komoly botrány robbant ki a férfi curlingtornán, miután a kanadai Marc Kennedyt pénteken a svédek azzal vádolták meg, hogy kettős érintést követett el, vagyis a kő elengedése után ismét hozzáért a jégen csúszó gránitkőhöz.

A curling szabályai szerint ha az indító játékos a hog line – ez a vonal, ami előtt a követ el kell engedni – előtt ér hozzá újra a kőhöz, az nem számít szabálysértésnek. Ha azonban az érintés a hog line-on belül történik, az már szabálytalannak számít. A feltételezett kettős érintés miatt heves vita robbant ki a jégen, a svéd Oskar Eriksson többször is azzal vádolta ellenfelét, hogy csal. Ez dühös reakciót váltott ki a kanadai játékosból.

„Egyszer sem csináltam ilyet. El lehet menni a picsába”

– kiabálta Kennedy. A kanadai curlingjátékos szombaton elismerte, hogy „valószínűleg jobban is kezelhette volna” a helyzetet, de azt mondta, soha nem lépett jégre „azzal a szándékkal, hogy csalással jusson előnyhöz”.

Az interneten terjedő felvételek alátámasztják a kettős érintés gyanúját. Kennedy szerint korábban soha nem merült fel vele kapcsolatban ilyen probléma, és még azt sem tudja biztosan megmondani, hogy most ténylegesen történt-e szabálytalanság. Felvetette azt is, hogy csapata akár egy „előre megfontolt” svéd támadás célpontja lehet, mivel Svédország az egyik legfőbb rivális az aranyéremért folyó küzdelemben. Eriksson így reagált az esetre:

„Tisztességes játékot akarunk, a szabályok betartásával. És ha olyat látunk, ami nem felel meg a szabályoknak, szólunk az ellenfélnek vagy a játékvezetőnek. Ezúttal mindkettőt megtettük”.

A vita gyorsan továbbgyűrűzött, újabb csapatok jelezték aggályaikat a kanadai csúsztatásokkal kapcsolatban,

Fotó: TIZIANA FABI/AFP

vagyis lassan rendszerszintű bizalmi problémává kezd válni az ügy, ami szokatlan a curling hagyományosan nyugodt és sportszerű közegében.

Szombaton a Kanada elleni, 9–5-ös csoportkörös győzelmük során a közvetítésben hallható volt, hogy a svájci Pablo Lachat-Couchepin az edzőjének azt mondja: kettős érintést látott a kanadai ellenféltől.

„Nem akarok túlságosan erre koncentrálni, de kettős érintés volt, és a játékvezető látta”

– idézte őt a Toronto Star. Nem világos, hogy Lachat-Couchepin a mérkőzés közben vagy azt követően hivatalosan is jelezte-e aggályait az olimpiai tisztségviselők felé.

Fotó: TIZIANA FABI/AFP

A vita pedig már a női curlingre is átterjedt: a kanadai Rachel Homan kövét a Svájc elleni meccsen kivették a játékból, miután egy bíró úgy ítélte meg, hogy a versenyző ismét hozzáért a kőhöz, már abban a zónában, amikor ez szabálytalan. A kanadai játékosok hitetlenkedve és dühösen reagáltak. „Nulla százalék esélye van ennek” – mondta Homan, mielőtt a mérkőzés folytatódott volna.

A balhé hatására a Nemzetközi Curling Szövetség úgy döntött, hogy a torna hátralévő részében plusz munkatársakkal figyelik majd a szabálysértéseket. A kanadai szövetséget szóbeli figyelmeztetésben részesítették káromkodás miatt. „Ha ismét előfordul nem helyénvaló viselkedés a csapatnál, újabb szankciók következnek” – közölték. (AP, Daily Mail, Eurosport)