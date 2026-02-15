Szijjártó: Az ukrajnai békéről és a magyar-amerikai kapcsolatokról egyeztetnek Trump külügyminiszterével Budapesten

Az ukrajnai háború lezárásának esélyeiről és a magyar–amerikai kapcsolatokról tárgyal Budapesten Marco Rubio amerikai külügyminiszter – mondta Szijjártó Péter a Kossuth Rádióban.

Rubio február 15–16-án Szlovákiába és Magyarországra látogat, miután részt vett a hétvégi müncheni biztonsági konferencián. Hétfő délelőtt a Budai Várban, a Karmelita kolostorban tart közös sajtótájékoztatót Orbán Viktorral.

A magyar külügyminiszter szerint a megbeszélések egyik fő kérdése a béke lesz. Úgy fogalmazott, Donald Trump béketörekvéseit az európai politikusok rendre próbálják aláásni, miközben Magyarország a béke pártján áll, és azon dolgozik, hogy kimaradjon a háborúból. A másik nagy téma a kétoldalú kapcsolatok helyzete. Szijjártó azt mondta, Trump elnöksége óta „aranykor” van a magyar–amerikai viszonyban: tavaly rekordösszegű amerikai beruházás érkezett Magyarországra, megszűntek a korábban politikai alapúnak nevezett szankciók, és Washington mentességet adott az orosz kőolajat érintő intézkedések alól. A paksi beruházásra vonatkozó amerikai szankciókat is feloldották – tette hozzá.

Szijjártó arról is beszélt, hogy Trump és Orbán Viktor között személyes, lojalitáson alapuló kapcsolat van. Szerinte mindketten a „legtámadottabb politikusok” közé tartoznak, és a nehéz időszakokban is kitartottak egymás mellett.

Donald Trump amerikai elnök budapesti látogatásáról egyelőre nincs hír, Orbán Viktor viszont a múlt héten bejelentette, hogy hamarosan Washingtonba utazik.