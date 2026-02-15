Szoboszlai góljával, Kerkez gólpasszával ment tovább a Liverpool az FA-kupában

A Liverpool 3–0-ra legyőzte a Brightont az FA-kupa negyedik fordulójában. A hétközi bajnokit eltiltás miatt kihagyó Szoboszlai Dominik szokás szerint kezdő volt, a középpályán kapott helyet, a problémás jobbhátvéd poszton most Curtis Jones kapott helyett. A védelem baloldalán Kerkez Milos játszott.

Mindkét magyar válogatott főszerepet játszott a meccsen. A nagyon aktív Kerkez beadásából szerzett gólt Curtis Jones a 42. percben.

Az 56. percben Szobszlai növelte a Liverpool előnyét, Szalah passza után.

A Liverpool harmadik gólját Szalah szerezte az általa kiharcolt büntetőből. A 11-es előtt a csapat állandó pontrúgójává vált Szoboszlai látványosan átadta a labdát az egyiptominak.