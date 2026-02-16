Egy orosz férfit Ghánában azzal vádolnak, hogy titokban filmezett nőket, majd a felvételeket közzétette az interneten

Ghána egy orosz férfi kiadatását szeretné kérni, aki titokban, illegálisan vette filmre a szexuális együttléteit, amelyeket aztán a nők beleegyezése nélkül osztott meg az interneten. Az afrikai és az orosz sajtó egyaránt „pick up artist”-ként, vagyis „csajfelszedő művészként” azonosította a harmincas éveiben járó online bloggert, aki Ghánába utazott azért, hogy titokban filmeket készítsen, írja a BBC.

Mindkét ország médiája azt állította, hogy a férfi egy kamerával ellátott napszemüveget használt néhány találkozás filmezéséhez, és a videókat a közösségi médiában is terjesztette, bár a hatóságok ezt nem erősítették meg.

Fotó: MARCUS BRANDT/dpa Picture-Alliance via AFP

Sam George, Ghána technológiai minisztere újságíróknak azt elmondta, meghívta az orosz nagykövetet, hogy megvitassák az állítólagos incidenst, és kérte Moszkva együttműködését az igazságszolgáltatásban. A vizsgálatok szerint a férfi egyébként már elhagyta Ghánát, de az illetékes minisztérium szerint ez egyáltalán nem „csökkentette az állítólagos cselekmény súlyosságát, sem pedig az állam felelősségét az elszámoltathatóság érvényesítésében”.

Oroszország azonban nem adja ki állampolgárait, legfeljebb szélsőséges körülmények között.

A férfit azonban, ha nem tér vissza Ghánába, a távollétében fogják bíróság elé állítani. A helyi sajtó szerint egyébként ugyanez a férfi hasonlókat követett el Kenyában is.

Ghána 2020-as kiberbiztonsági törvénye értelmében akár 25 év börtönbüntetésre is ítélhetik azt, aki beleegyezés nélkül tesz közzé képeket gyermekekről vagy felnőttekről. Az utóbbi években ilyen bűncselekmények miatt megnövekedett a letartóztatások száma is. 2022-ben egy bíróság 14 év börtönbüntetésre ítélt egy 22 éves telefonszerelőt, Solomon Dogát, amiért meztelen képeket osztott meg egy libanoni nőről. Bűnösnek vallotta magát szexuális zsarolás és intim képek beleegyezés nélküli megosztása miatt.