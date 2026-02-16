Orbán bejelentette, hogy a héten Washingtonba megy a Béketanács alapító ülésére, Rubio pedig kampánybeszédet tartott Orbán mellett

Hétfő délelőtt közös sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor és Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Rubio a müncheni biztonságpolitikai fórum vendége volt, majd onnan utazott tovább előbb Szlovákiába, aztán Magyarországra.

Fotó: ALEX BRANDON/AFP

A meghirdetett időponthoz képest több mint félórás csúszással induló sajtótájékoztató kezdetén Rubio és Szijjártó Péter atomügyi megállapodást írt alá, de ennek részleteiről nem beszéltek.

Orbán ezután arról beszélt, hogy áttekintették az amerikai-magyar kapcsolatokat, megállapították, hogy új aranykor köszöntött be a két ország között, és Orbán nem emlékszik, mikor voltak utoljára ennyire magas színvonalúak és jó szándéktól vezéreltek a két ország közötti kapcsolatok. Elmondta azt is, hogy tavaly január óta tizenhét amerikai beruházásról született döntés, meghívták az országot az újonnan alakult Béketanácsba, aminek az alapító ülése a héten lesz, és Orbán el is fog menni Washingtonba. Emellett kötöttek új energetikai megállapodásokat, de ennek részleteit nem ismertette a magyar miniszterelnök.

Fotó: Bernadett Szabo/REUTERS

Orbán hozzátette azt is, hogy Magyarország továbbra is támogatja az USA ukrajnai béketörekvéseit, bármilyen európai konfliktusokkal is jár az. Újra elmondta, hogy ha Trump lett volna az elnök, ki se tört volna az orosz-ukrán háború. A békecsúcs megrendezésére pedig továbbra is készen állunk, illetve megerősítette Rubiónak, hogy Trumpnak élő meghívása van Magyarországra.

Rubio azzal kezdte, hogy a lehető legszorosabb most a kapcsolat a két ország között, és a tettekben is megnyilvánul. Erős vezetése van Magyarországnak, melyről tudják, hogy meg fogja védeni a befektetéseket, ezért jön ide ennyi amerikai vállalat, folytatta az amerikai külügyminiszter, majd Rubio beszélt arról, mennyire jó kapcsolat van Trump és Orbán között, és ez mennyire fontos az országok közötti kapcsolatokban is, és Trump mélyen elkötelezett Orbán sikerében, mert az egyben az Egyesült Államok sikere is. Rubio szerint nemzeti érdekük, hogy Magyarország sikeresen legyen, főleg amíg Orbán a miniszterelnök, majd még hosszan dicsérte a magyar miniszterelnököt.

Pár kérdésre volt ezután idő, az MTVA riportere azzal kezdte, hogy Zelenszkij mennyit támadja Orbán Viktort, amiért nem támogatják Ukrajna EU-tagságát, amire Orbán elmondta, hogy az ukránok nyilvánvalóan beszálltak a magyar választási kampányba, brutális nyíltsággal. „Nekünk velük szemben is győznünk kell, ez a realitás” – mondta a hétvégi évértékelőjén a nyílt putyinzmus felé elmozduló magyar miniszterelnök. Rubio annyit tudott hozzátenni, hogy nekik csak az a fontos, hogy vége legyen a háborúnak, és ők az egyetlen ország, amely mindkét országot le tudta ültetni az asztalhoz.

A CBS arról kérdezte Rubiót, hogy ha aranykor van az ország között, akkor az USA miért nem erőlteti jobban, hogy Magyarország mérsékelje együttműködését Kínával, mire a külügyminiszter elmondta, hogy minden nemzetnek a nemzeti érdekek szerint kell cselekednie, és rengeteg terület van, ahol a két országuk jelenleg együtt tud működni, de közben megértik minden ország földrajzi adottságait és egyéb kitettségeit, és nem is akarnak senkit senkitől elszigetelni. Ha vannak is fenntartásaik, akkor azt megosztják egymással, hiszen ezért partnerei egymásnak. Ráadásul áprilisban Trump is Kínába fog menni, őrültség lenne, ha nem lenne kapcsolat a két ország között a különbségeik ellenére.

Kapott kérdést Rubio azzal kapcsolatban, hogy ha esetleg Orbán veszítene a választáson, a kihívójával is konstruktív kapcsolatot tartana-e fenn az Egyesült Államok, amire azonnal ismét azzal kezdte, hogy Orbánnak és Trumpnak rendkívüli szoros kapcsolata van, és ez nagyon előnyös a két ország számára, de persze, a választást majd a magyar emberek döntik el.

Trump lehetséges budapesti látogatásáról kérdezett az Index, mire Rubio ismét elmondta, hogy Trump mennyire kedveli Orbánt, és majd meglátjuk, mi lesz. Orbán annyit tett hozzá, hogy csütörtökön Washingtonban fognak találkozni Trumppal, ez két héttel ezelőtt még nem volt benne a naptárban, és a nemzetközi politikában mostanában nagyon gyorsan változnak a dolgok.