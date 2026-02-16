Téboly: keménydrogos emberrabló erkölcstelenezi Magyar Pétert a kormány bulvárlapjában

Hosszan ismerteti a Bors című kormánylap cikke a VV Aurelio néven ismert Caversaccio Aurelio véleményét Magyar Péter erkölcseiről és vezetői alkalmasságáról. A cikket a Facebookon a következő szöveggel terjesztik:

Aurelio számára egyértelmű, hogy egy olyan erkölcsű ember, mint Magyar Péter, alkalmatlan vezetőnek.

A cikkben, ami Caversaccio egyik Tiktok-videójának tartalmát ismerteti, Aurelio olyanokat mond, hogy

„A mi Vityánk, a mi Orbán Viktorunk mikor hempereg egy olyan nővel, aki előtte zsarolta, egy olyan helyen, ahol az utolsó ember délben távozik?"

és hogy

„Maradjunk annál, ami van. Azért erre a palira ne bízzunk már rá egy ország vezetését b*sszameg!”

Talányos, hogy a Fidesz Orbán Viktor vezette kampánycsapata miért tartotta jó ötletnek, hogy a kampányuk egyik erkölcsi iránytűjének azt az Aureliót tegyék meg, akit először 1 év 2 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek kokainbirtoklásért, majd jogerősen 2 év 3 hónapot kapott emberrablásért, amit le is ült. Annak a fényében ez ugyanakkor nem meglepő, sőt inkább tudatos taktikára utal, hogy az Orbán szombati évértékelőjéről a miniszterelnök fb-oldalára kiposztolt videón szereplő 13 orbánista celeb közül 7-nek volt rendőrségi ügye.

POLITIKA
