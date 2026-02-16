Tökéletes korcsolyázással olimpiai negyedik lett a magyar műkorcsolyapáros

Az orosz születésű, de magyar színekben versenyző Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei az előkelő negyedik helyen végzett a műkorcsolyázók páros versenyében,

Fotó: GABRIEL BOUYS/AFP

ezzel a magyar csapat eddigi legjobb eredményét érték el a milánói-cortinai téli olimpián.

Az Eb-bronzérmes páros a vasárnapi rövidprogram után szintén a negyedik helyen állt, ezt a pozíciót pedig óriási egyéni csúcsot jelentő, 141,39 pontos kűrrel sikerült megőrizni. Ez majdnem öt ponttal több, mint amit korábban valaha kaptak. Az összesítésben kapott 215,26 pont is rekord, közel hét ponttal múlták felül a korábbi legjobbjukat.

A győzelmet a nagyot fordító, kétszeres világbajnok japán Miura–Kihara páros szerezte meg, második helyen a georgiai Metelkina–Berulava kettős végzett, a harmadikon pedig a német Hase–Volodin páros zárt. (via MTI)