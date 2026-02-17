Cser-Palkovics András a tiszás képviselőjelöltekkel is leül beszélgetni a választások előtt, és azt javasolja, a fideszes ellenfeleik is tegyenek így

Cser-Palkovics András Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere minden olyan képviselőjelölttel találkozik, akik a két fehérvári körzetben biztosan elindulnak az országgyűlési választáson, vagyis a tiszás jelöltekkel is.

A polgármester arról írt egy Facebook-posztban, hogy az elmúlt napokban több jelölőszervezet is megkereste azzal, hogy fogadja az általuk indított képviselőjelölteket, és ennek eleget is fog tenni. Szerinte mindenki számára nyilvánvalóvá tette, kinek a megválasztását támogatja (a Fideszét), és melyik jelöltre fog szavazni (a Fidesz jelöltjére fog szavazni), de „Székesfehérvár egységét nem írhatja felül az országos kampány zaja”.

A jelöltállítási határidőt követően minden, a két fehérvári székhelyű választókerületben nyilvántartásba vett képviselőjelöltet meg fogja hívni a Városházára. A határidő március 7., addig lehet leadni az ajánlóíveket a Nemzeti Választási Irodánál, hogy a jelöltek felkerüljenek a szavazólapokra. A pártok (és más szervezetek, független jelöltek) február 21-én kezdhetik el ehhez összegyűjteni a jelöltenként szükséges ötszáz aláírást. Arról, hogy a Tisza hogyan tervezi ezt az időszakot, ebben a cikkben bővebben is írtunk.

Cser-Palkovics azt is írta, kíváncsi a jelöltek programjaira, hogy mit vállalnak és mit tudnak tenni Székesfehérvárért. „Szeretném, ha beszélgetnénk, és ők is beszélgetnének egymással. Ha valami, akkor ez viheti előre a közös ügyeinket!”