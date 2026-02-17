Czunyiné szerint férje hibázott, amikor arról írt, kuvaszokat kellett volna küldeni az oroszlányi tüntetőkre

Nagyjából harminc ember vonult ki a hétvégén az oroszlányi polgármester házához, hogy a közeli Cica-homok bánya szennyezése miatt tiltakozzanak – írta meg a Telex. A fideszes Takács Károly polgármester arról posztolt, hogy az ügyben ő nem illetékes, ahogy a családja és a kuvaszai sem.

„Én a kuvaszokat engedtem volna ki, elég intelligens tárgyalópartnerek lettek volna ezeknek” - ezt már Czunyiné Bertalan Judit államtitkár, komáromi fideszes képviselő férje kommentelte Takács posztja alá. A kommentet azóta törölte, de képernyőképek még mindig keringenek a neten.

A lap kérdésére Czunyiné azt mondta, a férje is ember, és hibázhat, de szerinte ő és a családja ennél sokkal durvább üzeneteket is kapott korábban. Állítása szerint egy ideje már nemcsak a kampányidőszakban, napi szinten kap uszító üzeneteket a helyi ellenzéktől.

Czunyiné Bertalan Judit Orbán Viktor évértékelőjén 2026-ban. Fotó: Németh Dániel/444

Czunyiné és Takács szerint a tiltakozások nem a környezetvédelemről szólnak, hanem uszítás zajlik és a hatóságok szakmai munkájának a megkérdőjelezése. A helyiek azért elégedetlenek, mert a város közeli egykori barnakőszén-lelőhelyet hulladékkal töltik fel rekultiváció címszó alatt, amiről azonban a helyeik és civil szervezetek is állítják, szennyezőanyagokat juttat a talajba és a felszín alatti vizekbe.