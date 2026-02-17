Magyar Péter arra kéri a fiatalokat, hogy beszéljenek a szüleikkel és a nagyszüleikkel

„Kedves fiatalok, segítsetek ti is a szüleiteknek, a nagyszüleiteknek, beszéljetek a szülőkkel és a nagyszülőkkel – mondta Magyar Péter az országjárása kedd esti állomásán, Nyíregyházán. „Na, persze ne úgy mint mások” – tette hozzá a párt vezetője kissé nevetve, és ezzel utalva Orbán Viktor nemrég elhangzott mondataira, amikor a miniszterelnök a miskolci DPK-n arra kérte a szülőket, hogy beszéljenek a gyerekeikkel, mert úgy hallotta, a fiatalok nem támogatják a Fideszt.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Tisza Párt hétfőn Mezőkövesden indította el a „legfontosabb országjárását”, kedden pedig Hajdúszoboszló mellett, Nyíregyházán jártak, ahol a Tisza párt két helyi képviselőjelöltje is felszólalt az eseményen. Először Szakács Péter Lajos vállalkozó, majd a nyíregyházi központú választókerület jelöltje, Gajdos László állatkerti igazgató mondott beszédet.

Gajdos kitért többek között a Jósa András kórház állapotára, ami szerinte nem fogadható el és ígéretet tett rá, hogy a Tisza ezen változtatni fog. Mint elmondta emellett szerinte bérlakások is kellenek a fiataloknak amit, ha haza sikerül hoznia a pártnak az EU-s támogatásokat, akkor garantálja, hogy építenek is ilyen lakásokat. Végül kitért a helyi levegő rossz minőségére és a környezetvédelemre is, és kiemelte, hogy míg a Fidesznek nincs környezetvédelmi politikája és minisztériuma, a Tisza pártnak azonban lesz. Beszédét azzal zárta, hogy reméli a jövőben még a nyíregyházi villamossal is újra lehet utazni.

Magyar Péter beszédében kitért a környezetvédelemre, valamint a napokban ismét országos figyelmet kapó akkugyárak helyzetére is. Mint mondta, a Tisza ez ügyben szeretne létrehozni egy országos akkumlátoripari szakhatóságot, valamint szabálytalanság esetén szigorúbb bírságokkal fogják sújtani a gyárakat, mint a jelenlegi 10 millió forintos büntetések. Emellett elismételte, amit évértékelő beszédében is mondott vasárnap, miszerint „ami jelenleg zajlik az nem egy nemzet gazdaság, hanem egy nemzet gyilkosság”. A választás előtti utolsó évértékelőkről a legújabb Közért epizódunkban számoltunk be hosszabban, amit itt tudtok megnézni:

Beszéde végén Magyar a fiatalokhoz is szólt, ekkor kérte őket, hogy beszéljenek a szüleikkel és a nagyszüleikkel. „Na persze ne úgy mint mások” – tette hozzá, ezzel utalva Orbán nemrég elhangzott mondataira, amikor a miniszterelnök a miskolci DPK-n arra kérte a szülőket, hogy beszéljenek a gyerekeikkel, mert úgy hallotta, a fiatalok nem támogatják a Fideszt. A miskolci DPK-ról itt írtunk hosszabban.

