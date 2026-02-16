Magyar Péter Mezőkövesden indította el a Tisza új országjárását

A Tisza Párt délután öt órakor Mezőkövesden indította el a „legfontosabb országjárását”, mielőtt hét órakor Miskolcon folytatták volna. A helyi jelölt, Csézi Erzsébet „Csézy” rövid beszéde után – amiben azt kérte, beszéljenek minél több emberrel – Magyar Péter pártelnök beszélt hosszabban a szemerkélő hóban.

Többek között azt mondta, hogy az elmúlt években kiderült, hogy nem volt igaz, hogy előre megyünk, nem hátra. Miközben három éve nincs gazdasági növekedés, a köztévén azt a Lengyelországot gyalázzák, ami „Magyarország egyetlen igaz barátja”, miközben Lengyelországban 3,5 százalék a gazdasági növekedés.

Magyar Péter azt mondta:

„Ez a hatalom kétszínű, arrogáns, pökhendi, hazug és erőszakos, és egy számít neki, saját maga. Azt mondták, hogy a család az első. Valóban! Mint egy rendes maffiában, az ő családjuk volt az első. És ha hagyjuk, az is marad.”

A megjelent tömegről azt mondta, azért vannak ennyien hidegben, hóesésben, „nem magtárban, nem csillogó-villogó csarnokban harmadosztályú celebekkel, bűnözőkkel”, hanem mert beszélgetnek egymással.

A müncheni látogatásáról azt mondta, majdnem tucatnyi európai vezetővel beszélt, megtette azt, „amit a miniszterelnök nagyon régen nem tett meg: szomszédos országok miniszterelnökeivel beszéltem”, példaként felhozta a horvát és a lengyel miniszterelnököt, akikkel négyszemközt régóta nem beszélt Orbán Viktor.

Azt mondta, a kormány megalakulásakor hazahozzák a 8000 milliárd forint uniós forrást, és elfogadják a korrupcióellenes intézkedéseket, mert a korrupció simán lopás. „Ma az orbáni Magyarországon ha valaki kirámol 650 milliárd forintot a Magyar Nemzeti Bankból, akkor az szabadlábon van, ki se hallgatják, ez történik. Nem tudom, mit üzentek a legfőbb ügyésznek, én úgy volt, hogy ezen a héten megyek hozzá, de áttette március 2-ra, de én meg fogom kérdezni tőle, hogy az hogy lehet, hogy egy egyszerű tolvajt őrizetbe vesznek – helyesen –, és amikor a világ legnagyobb bankrablása történik Magyarországon – nem most történik, már évekkel ezelőtt –, egy embert nem vettek őrizetbe, nem foglalták a lopott vagyonokat, de lehet, hogy ki se hallgatták őket, ott vannak a fideszes nagyurak Dubajban, New Yorkban, a francia Riviérán” – mondta Magyar Péter, majd rátért a helyi fideszes erős emberre:

„Tállai András ismeri őket, hát NAV-elnök volt! Minden minisztériumban volt már államtitkár, miniszterhelyettes, most éppen az Agrárminisztériumot boldogítja, mindenhez ért – ő egy jolly joker –, vagy éppen semmihez. Ott volt a Pénzügyminisztériumban, ismeri ezeket az embereket. Kedves képviselő úr, ki vitte el a Nemzeti Bankból a magyar emberek pénzét? Hányszor jártak itt, önnél a házában? Hányszor vendégeskedtek itt? Milyen közös bizniszek voltak? Miért gondolják, hogy el lehet lopni a magyar emberek pénzét a Nemzeti Bankból, vagy a költségvetésből vagy a mezőkövesdi költségvetésből?”

Magyar szerint érdekes módon Lengyelországba hazamennek a fiatalok, itt meg kiüresedik a vidék. Sztálin még élt, amikor utoljára 9,5 millióan laktak Magyarországon, soha ilyen kevés gyerek még nem született, mióta mérik – mondta Magyar, majd arról beszélt, hogy bedőlt az akkumulátorgyáras stratégia, mert összeomlott az ipar, és közben súlyosan károsult a környezet, és erről a kormány mindent tudott.

Tállainak címezve tette fel azt a kérdést is, hogy tudott-e a bántalmazott állami gondozott gyerekekről, miközben ő a fiát teszi a helyi futballklub élére. „Miért hagyta ezt a megyét magára? Miért fenyegeti Csézi Erzsébetet, akinek a családja 300 éve itt él?” – kérdezte Magyar, a beszéde végén azt mondva: