Március 15-én, a kampány kellős közepén jön a Békemenet

POLITIKA
Március 15-én Békemenetet tart a CÖF-CÖKA – közölte a kormányközeli szervezet elnöke, Csizmadia László. A pontos útvonalat és a kezdési csak később ismertetik, de feltehetőleg Orbán Viktor beszédével fog véget érni, amit jellemzően a Nemzeti Múzeumnál szokott elmondani.

2025-ös Békemenet első sora.
Fotó: Bankó Gábor/444

Legutóbb tavaly október 23-án tartottak Békemenetet a Tisza Párt vonulásával egy időben. A számháború napokig tartott, ugyanazokat a képeket, tényeket és tömegeket látva mindkét oldal politikusai magabiztosan arra jutottak, hogy bebizonyosodott, a másik oldalnak vége, nincs tovább, új időszámítás kezdődött.

POLITIKA március 15 fidesz cöf-cöka orbán viktor békemenet
POLITIKA