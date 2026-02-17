Március 15-én, a kampány kellős közepén jön a Békemenet

Március 15-én Békemenetet tart a CÖF-CÖKA – közölte a kormányközeli szervezet elnöke, Csizmadia László. A pontos útvonalat és a kezdési csak később ismertetik, de feltehetőleg Orbán Viktor beszédével fog véget érni, amit jellemzően a Nemzeti Múzeumnál szokott elmondani.
Legutóbb tavaly október 23-án tartottak Békemenetet a Tisza Párt vonulásával egy időben. A számháború napokig tartott, ugyanazokat a képeket, tényeket és tömegeket látva mindkét oldal politikusai magabiztosan arra jutottak, hogy bebizonyosodott, a másik oldalnak vége, nincs tovább, új időszámítás kezdődött.
A szokásosnál is keményebben szólt a miniszterelnök.
Kamufotó! AI-jal készült, a Chatgpt is megmondta! Mi csillog, ha nincs is víz a Tiszánál? Hol a villamosmegálló a Békemenetről? Miután az emberek már a szemüknek sem nagyon akarnak hinni, a politikusok rápakolnak még egy lapáttal.