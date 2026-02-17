Svájcban ismét orosz–ukrán–amerikai tárgyalásokat tartanak

Ukrán és orosz tisztviselők kedden Svájcban találkoznak az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások újabb fordulójában, de csekély az esély arra, hogy bármi áttörést érnének el a háború befejezését illetően.

Ahogy a New York Times is írja, Kijev és Moszkva továbbra is messze áll egymástól a megegyezésben, és nem úgy tűnik, hogy most fognak megállapodni az Oroszország által igényelt és Ukrajna által ellenőrzött keleti területek sorsáról.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn közölte, „nagy hiba lenne engedni, hogy az agresszor elvegyen valamit”, mármint azokat a területeket, amiket Oroszország követel. Egyben sürgette az Egyesült Államokat, hogy folytassák a biztonsági garanciák kidolgozását, amit bonyolít, hogy Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy ezek a garanciák kizárják a nyugati csapatok Ukrajnába telepítését.