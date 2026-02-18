Ezúttal Bicskén vásárolt szántót a Mészáros és Orbán családdal is üzletelő Flier János

Ismét Hatvanpuszta mellett, ezúttal Bicske külterületén vásárolt szántóföldet Flier János, Fejér megye egyik legnagyobb földbirtokosa és az Orbán-család földjeinek korábbi kezelője.

A hivatalos hirdetmény szerint 2,7 hektárt vásárolt Flier, amiért ötmillió forintot fizetett. Ezzel tovább nőtt a Flier-földek nagysága. Ugyanitt vannak a valamilyen módon az Orbán családhoz köthető földek is, ahol a zebráktól indul, golfklubig ér az Orbán–Mészáros-uradalom.

Flierék legutóbb decemberben vásároltak be a környéken. Akkor Flier Jánosné vásárolt kilenc helyrajzi számon összesen 61 hektárnyi földet, 195,2 millió forintért. A területek Felcsúton és Alcsútdobozon vannak, vételárat férje, Flier János fizette ki az eladónak.

Tessely Zoltán, idősebb Flier János, ifjabb Flier János tulajdonos, Orbán Viktor és Fazekas Sándor átvágja a nemzetiszínű szalagot a vállalkozó marhatelepének avatásán Felcsúton 2014. november 18-án. Fotó: MTI - Koszticsák Szilárd

A Flier-családnak fontos szerepe volt abban, hogy a környéket bevette Mészáros Lőrinc. Flier János felcsúti vállalkozó, és már az első Orbán-kormány idején közel került a Fideszhez. A Magyar Narancs cikke szerint feleségével együtt ők alapították a Felcsút környéki polgári köröket. Flier Jánosné, a helyi Fidesz elnökeként 2010-ben a Fidesz színeiben Felcsút polgármesteri székéért is indult.

A 2010 utáni években a Flier-család tovább terjeszkedett a környéken. Flierék kezelték a felcsúti Orbán és Lévai birtokokat, és az Átlátszó írta meg még 2012-ben, hogy Orbán Viktor felesége, Lévai Anikó közösen birtokol földeket Flier Jánossal.

Flier János volt a herceghalmi állami gazdaságnak az igazgatósági tagja, melyet 2001-ben privatizáltak. Flier lett az immár magáncég egyik igazgatója és tulajdonosa, és aztán ebből a vállalkozásból nőtt ki Mészáros Lőrinc agrárbirodalma.