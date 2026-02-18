Milliárdokat kapott az államtól a DÁP-os arcfelismerőért a Tiborcz-közeli FaceKom

belföld
  • Egy vállalkozó 2011-ben elkezdett fejleszteni egy szoftvert.
  • A cégében előbb többségi részesedést szerzett egy Tiborcz-közeli alap, majd teljesen átvette azt.
  • Miután száz százalékban Tiborcz köreihez került a vállalkozás, szinte azonnal jött a nagy biznisz: többmilliárdos megbízás az államtól. Titokban.
  • A céget nemrég eladták a 4iG-nek.

Megismertük a szerződést, amelyet egy Tiborcz-közeli céggel, a FaceKom Kft.-vel kötött 2024-ben az állami Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.). Ezzel rendelte meg az állami cég a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazáson belül az arcképes azonosításhoz szükséges munkákat. A FaceKom kapcsán eddig százmilliós állami megrendelésekről lehetett tudni a nyilvános szerződések alapján. Ez a nyilvánosan nem elérhető szerződés viszont már önmagában milliárdokról szól.

