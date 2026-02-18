Pert vesztett az Index a Tiszával szemben az „1300 milliárdos megszorításról” szóló cikk miatt

Az Index pert vesztett a Tisza Párttal szemben egy, a párt gazdasági programjáról szóló korábbi cikk miatt – erről Magyar Péter pártelnök írt a Facebookon. A Tisza közleménye szerint a Fővárosi Törvényszék első fokon sajtó-helyreigazításra kötelezte a lapot, és az ítéletet is csatolták a közléshez.

A per középpontjában egy több mint 600 oldalas dokumentum állt, amely alapján az Index tavaly novemberben azt írta, a Tisza jelentős, akár 1300 milliárd forintos adóemelésre készülhet, és „radikális baloldali fordulatot” tervez az adópolitikában. A párt ezt már korábban is tagadta: Magyar Péter akkor azt mondta, semmi közük a dokumentumhoz, és az Index állításait hazugságnak nevezte. A mostani döntés után úgy fogalmazott, az Indexnek „papírja van róla, hogy egy hazug szennylap”.

Az Index tavaly novemberi cikke a lap egyik legsúlyosabb dobása volt, amiben azt állították, hogy a Tisza Párt Magyarország 2027-2035 Gazdasági konvergencia program Szakpolitikai tanulmánygyűjtemény című titkos, belső használatra szánt kiadványa alapján a párt 1300 milliárdos megszorítást készít elő. Később egy újabb cikkben további részleteket közöltek a dokumentum cégekre vonatkozó részéből, ami újabb 3700 milliárdos terhet jelentene. Miután az Index közzétette a teljes dokumentumot, több szakértő is felfigyelt arra, hogy az anyagban technikai jellegű sorok, hangulatjelek, elcsúszott táblázatok maradtak, ami arra utalhat, hogy a dokumentumot nem ember írta, hanem mesterséges intelligenciának adhatták utasításba, hogy készítse el. Magyar Péter erre úgy reagált, hogy „még hamisítani sem tudnak rendesen”, majd december 3-án a Tisza Párt bejelentette, hogy feljelentést tesznek rágalmazás minősített esete miatt, illetve elindítják a sajtó-helyreigazítási eljárásokat.