Stephen Colbert szerint a CBS megakadályozta, hogy adásba kerüljön az interjúja egy demokrata politikussal

Stephen Colbert azzal vádolta csatornáját, hogy nem volt hajlandó leadni egy demokrata politikussal készített interjúját, mert tartott a médiahatóság, a Federal Communications Commission (FCC) esetleges megtorlásától. A műsort sugárzó CBS tagadja, hogy „megtiltotta” volna az interjú adásba kerülését, állításuk szerint csupán „jogi útmutatást” adtak.

Hétfő esti műsorában Colbert azt mondta, a CBS nem engedte leadni a texasi törvényhozóval, James Talaricóval készült beszélgetést, mert aggódtak az FCC reakciója miatt, amely új iránymutatást adott ki a politikai jelöltek számára biztosítandó egyenlő műsoridőről.

A csatorna jogászai teljesen egyértelműen közölték velünk – közvetlenül felhívtak minket –, hogy nem szerepeltethetjük őt az adásban. Aztán kevésbé egyértelmű módon azt is közölték, hogy nemcsak hogy nem hívhatom meg, de még csak meg sem említhetem, hogy nem hívtam meg. És mivel a csatornám nyilvánvalóan nem szeretné, hogy erről beszéljünk – beszéljünk róla

– mondta a műsorban Colbert.

Colbert, a The Late Show műsorvezetője elmagyarázta: a CBS jogászai szerint az FCC új iránymutatása az „egyenlő idő” szabályról – amely előírja, hogy a tévé- és rádiócsatornáknak azonos műsoridőt kell biztosítaniuk az egymással versengő politikai jelölteknek – jogi problémát okozhatott volna a csatornának. Az FCC szabályozza a rádiós, televíziós és műholdas frekvenciákat, így számos ügyben van hatásköre, többek között összeolvadások és közerkölcsi panaszok esetén is.

A CBS kedden közleményben határozottan tagadta Colbert állításait. A közlemény szerint nem tiltottak meg semmit, a műsor jogi útmutatást kapott arról, hogy az adás kiválthatja az FCC egyenlőidő-szabályának alkalmazását két másik jelölt esetében is, valamint opciókat arra, hogyan lehetne számukra biztosítani az egyenlő műsoridőt. Szerintük a The Late Show végül úgy döntött, hogy az interjút a YouTube-csatornáján teszi közzé, és az adásban reklámozza, ahelyett hogy az egyenlőidő-opciókat alkalmazná. A teljes interjú később felkerült a YouTube-ra, ahol az FCC szabályai nem érvényesek.

A hírműsorok hagyományosan mentesülnek az „egyenlő idő” szabály alól. Az FCC azonban jelezte, hogy a szabály hamarosan kiterjedhet a késő esti műsorokra is, például Colbertére, illetve politikai rádióműsorokra is, amelyek jellemzően republikánus irányultságúak. Az új iránymutatás januári kiadása után az FCC elnöke, Brendan Carr az X-en azt írta: „Éveken át a hagyományos tévécsatornák abból indultak ki, hogy a késő esti és nappali talkshow-k »valódi hírműsornak« számítanak – még akkor is, ha tisztán pártpolitikai célok vezérlik őket. Ma az FCC emlékeztette őket arra a kötelezettségükre, hogy minden jelölt számára egyenlő lehetőséget biztosítsanak.”

Donald Trump többször is azt mondta, fontolgatja, hogy több amerikai csatorna FCC-engedélyét is visszavonja, mert szerinte az elnökségét bíráló nézeteket sugároztak. A CBS anyavállalata, a Paramount Global tavaly júliusban 16 millió dollár (13,5 millió font) kifizetésébe egyezett bele, hogy lezárjon egy jogvitát Trumppal egy, a CBS-en sugárzott interjú miatt, amelyet a volt alelnökkel, Kamala Harrisszel készítettek.

Üzleti elemzők szerint a megállapodás részben azért született, hogy ne veszélyeztesse a Paramount tervezett összeolvadását a Skydance Media vállalattal, amelyet Trumpnak lett volna hatalma megakadályozni.

Az FCC egyetlen demokrata tagja, Anna Gomez most elítélte a CBS reakcióját, mondván: a csatornát az alkotmány első kiegészítése védi a szólásszabadság tekintetében.

„Ez újabb aggasztó példája annak, hogy a vállalatok behódolnak a kormányzat szélesebb körű, a beszéd cenzúrázására és ellenőrzésére irányuló kampányának” – mondta, hozzátéve, hogy az FCC-nek „nincs törvényes felhatalmazása arra, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon a műsorszolgáltatókra”. Hozzátette: „Nem titok, hogy a Paramountnak, a CBS anyacégének folyamatban lévő szabályozási ügyei vannak a kormányzat előtt, de a vállalati érdekek nem indokolhatják, hogy visszalépjenek közérdeklődésre számot tartó tartalmak sugárzásától.”

Gomez korábban már azzal vádolta az FCC republikánus vezetőit, hogy az egyenlő idő szabályát a bíráló hangokkal szembeni igazságtalan büntetésre használják, megsértve ezzel a szólásszabadság alkotmányos jogát.

A The Late Show 33 év után májusban ér véget. Colbert 2015 óta a műsor házigazdája. (via BBC)