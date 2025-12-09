Mi áll a Netflix–Warner-üzlet mögött, és miért korai máris pánikolni a netflixes középszerbe fulladó HBO miatt?

Gigantikus streamingóriás születhet, ha a Netflix tényleg megvásárolja a Warner Bros. Discovery (WBD) stúdió- és streamingüzletágát. Azért csak feltételes módban beszélünk erről, mert hiába egyeztek meg a felek, még rengeteg akadályon kell átvergődnie az üzletnek, mire – a legjobb esetben is egy év múlva – ténylegesen lezárulhat. Ha viszont sikerrel járnak, akkor egy kézbe kerülhet az összes Netflix-tartalom, a Stranger Things, a Bridgerton, illetve a Trónok harca, a Harry Potter franchise, a DC univerzum, A Fehér Lótuszhoz és az Eufóriához hasonló sikersorozatok, továbbá a Warner teljes, csaknem százévnyi filmkatalógusa. Nem csoda, hogy senki sem örül a megállapodásnak az érintetteken kívül.

Fotó: VINCENT FEURAY/Hans Lucas via AFP

Miről állapodtak meg?

A 2025. december 5-én bejelentett megállapodás a Warner stúdió- és streamingüzletágának megvásárlásáról szól, és összesen 72 milliárd dollárjába kerül a Netflixnek (72 milliárd dollár equityérték, amihez hozzáadódhat kb. 10 milliárd dollár adósság – azaz közel 82–83 milliárd dolláros vállalatértékként is emlegetik).

Az üzlet lényege, hogy a Netflix nem a teljes WBD-t veszi meg – amely a 2022-es WarnerMedia + Discovery merger eredményeként jött létre –, hanem utóbbi előbb különválasztja a cégét, és az egyre nagyobb veszteséget termelő hagyományos kábelhálózati üzletág önálló marad (az új cég neve Discovery Global lesz), azaz nem terjed ki a megállapodás az olyan kábelcsatornákra, mint a CNN, a TNT vagy a Discovery Channel. A Netflixhez kerülnek a Warner film- és tévéstúdiói, az HBO és az HBO Max streamingcég, a DC Entertainment, a Warner Bros. Games játékfejlesztő részleg és a teljes tartalomkatalógus: a már említett sorozatokon kívül olyan filmklasszikusok, mint a Casablanca, a Tűzszekerek, a Ragyogás vagy a Bonnie és Clyde.

Ha minden jól megy, akkor 2026 utolsó vagy 2027 első negyedévében zárulhat le véglegesen az adásvétel.

A Netflixen kívül egyébként mások is versenyben voltak, és egészen a bejelentésig úgy tűnt, a Paramount lehet a befutó, mely elsőként tett ajánlatot a Warnerre még szeptemberben. Rajtuk kívül az NBC hírcsatornát és a Peacock streamingszolgáltatást is tulajdonló média- és távközlési konglomerátum, a Comcast tett még ajánlatot, de a Netflix lett a befutó.

Ki jár jól?

A streamingpiacot régóta uraló Netflix vezető pozíciója tovább erősödne: már eddig is lekörözte a hagyományos hollywoodi stúdiókat a saját gyártású fikciós sorozatok és filmek gyártási számában, miközben költségvetése messze veri a riválisokét. De ez az üzlet még jobban bővítené a vállalat katalógusát, amely ezentúl már a filmtörténet egy jókora darabjával is kiegészülne, illetve tovább növelné így is hatalmas termelési kapacitását. Nem beszélve a gigantikus előfizetői bázisáról: a Netflix több mint 300 millió előfizetőjéhez várhatóan csatlakozna az HBO Max 128 milliós bázisának jó része.

Ted Sarandos
Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Ted Sarandos, a Netflix tartalomigazgatója azzal indokolta az üzletet, hogy hiába az eddigi sikerek, a cég nem ülhet a babérjain. Mások szerint az egyik legnagyobb versenytárs kiiktatása is szempont lehetett, megint mások pedig arra hívják fel a figyelmet, hogy a Netflix eleddig hiába ácsingózott a legjobb filmért járó Oscarra, és egy rendes blockbuster sikerfilmet is képtelen volt összehozni. Most a Warner gépezetével ez is sikerülhet. És persze jól jár a WBD vezérigazgatója, David Zaslav is, aki már eddig is az egyik legjobban kereső CEO volt, most pedig milliárdos lehet belőle, ha az üzletet sikerül lezárni.

Kik járnának rosszul?

Ez a lista lényegesen hosszabb.

