Zaluzsnij először beszélt arról, miért romlott meg a viszonya Zelenszkijjel

Valerij Zaluzsnij, az ukrán hadsereg korábbi főparancsnoka – akit 2024-ben leváltottak, majd londoni nagykövetté neveztek ki – az Associated Pressnek adott interjúban először beszélt nyilvánosan arról, milyen komoly konfliktus alakult ki közte és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között. Sokan az elnök legfőbb politikai kihívójának tartják, ő viszont továbbra sem beszél politikai terveiről, mondván: háború idején nem akarja kockáztatni a nemzeti egységet.

Valerij Zaluzsnij 2025. február 5-én Kijevben. Fotó: Makszim Maruszenko/NurPhoto via AFP

Zaluzsnij egy hosszú interjúban beszélt erről az AP-nek. Azt mondta, a viszonya Zelenszkijjel már a 2022-es orosz invázió után megromlott, főleg a háborús stratégia körüli viták miatt. Szerinte a konfliktus akkor csúcsosodott ki, amikor még abban az évben az ukrán belbiztonsági szolgálat több tucat embere razziát tartott a kijevi irodájában. A razziáról sem Zelenszkij hivatala, sem az ukrán biztonsági szolgálat nem nyilatkozott, az AP pedig nem tudta függetlenül megerősíteni a történteket.

Hivatalosan egy állítólagos bűnszervezethez köthető sztriptízbár miatt kértek házkutatási engedélyt ugyanarra a címre, Zaluzsnij szerint viszont nehezen hihető, hogy összekeverhették volna a hadsereg parancsnoki központját egy ilyen hellyel. A volt főparancsnok ezt egyértelmű megfélemlítési kísérletnek tartja.

Az interjúban a 2023-as, végül sikertelen ukrán ellentámadásról is beszélt. Szerinte a NATO-partnerekkel kidolgozott eredeti terv működhetett volna, ha a politikai vezetés biztosítja a szükséges erőforrásokat. Az elképzelés az volt, hogy Zaporizzsja térségében koncentrálják az erőket, majd az Azovi-tenger felé nyomulva elvágják az orosz utánpótlási útvonalat a Krím felé. Ehelyett – állítása szerint – a csapatokat szétosztották, ami „felhígította a csapásmérő erőt”. Két nyugati védelmi tisztviselő név nélkül az AP-nek is megerősítette, hogy a végrehajtás eltért az eredeti tervtől.

Zaluzsnij leváltását sok elemző úgy értelmezte, hogy Zelenszkij ezzel próbálta háttérbe szorítani egy lehetséges politikai riválisát. Felmérések szerint egy esetleges választáson akár enyhe előnye is lehetne az elnökkel szemben, akinek népszerűsége a háború elhúzódása és a korrupciós botrányok miatt csökkent.