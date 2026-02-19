Infarktust kapott a börtönben, majd meghalt a szentpétervári ékszerész, akit Putyin-ellenes szórólapok miatt csuktak le

Szívinfarktus miatt halt meg az a 65 éves, szentpétervári ékszerész, akit háborúellenes szórólapok terjesztése miatt ítéltek el. Az ügyvédje szerint Alekszandr Docenkót február 12-én infarktussal szállították be a Mariinszkij kórházba, ugyanakkor a büntetőkolónia munkatársai sem az ügyvédjét, sem a hozzátartozóit nem értesítették. A történtekről csak két nappal később, egy névtelen bejelentőtől értesültek. Később az orvosok Docenko lányát tájékoztatták a haláláról.

A 203-as cella a moszkvai Lefortovo Börtönben Fotó: JURIJ SOKOLOV/TT News Agency via AFP

Bebörtönzése előtt Docenko ékszerészként dolgozott. 2024-ben őt és képzőművész feleségét, Anasztaszija Gyugyajevát, a „terrorizmusra való felhívás” tényállása alapján ítélték el. Azután vették őrizetbe, hogy vásárlók a szentpétervári „Lenta” szupermarketben olyan szalvétákat találtak, amiken a nyomozó hatóság álláspontja szerint „Sztyepan Banderát dicsőítő” versek, valamint „Vlagyimir Putyin elleni cselekvésre való felhívások” szerepeltek. Az Astra beszámolója szerint a szórólapokon a „Putinyaku na giljaku”, azaz a „Putyint a bitóra” felirat is olvasható volt.

Docenkót három év büntetőkolóniára ítélték, feleségét pedig három és fél évre. Mindkettőjüket felvették a „terroristák és szélsőségesek” listájára. Szergej Podolszkij ügyvéd akkor azt nyilatkozta, hogy a vád nem bizonyította a házaspár szerzőségét, sem azt, miként kerültek a szórólapok az áruk közé. Docenko és Gyugyajeva nem ismerték el bűnösségüket, és azt állították, hogy vásárolni mentek az üzletbe. (RBC/Moscow Times)