Tíz év börtönbüntetést kapott Iránban két brit turista, akiket kémkedéssel vádoltak meg

Tíz év börtönre ítéltek csütörtökön Iránban egy brit házaspárt kémkedés vádjával. Yvette Cooper brit külügyminiszter nyilatkozatban ítélte el a bírósági végzést, és követelte a két brit állampolgár azonnali elengedését.

Craig és Lindsay Foremant tavaly januárban vették őrizetbe Kermán városában, egy hónappal később pedig kémtevékenység gyanújával vádat emeltek ellenük. A vádirat szerint a két 52 éves brit állampolgár „ellenséges nyugati országok hírszerző szolgálataihoz kötődő fedőszervezetekkel folytatott együttműködést”, és „magát turistának álcázva” több iráni tartományban információgyűjtést végzett.

Craig és Lindsay Foreman motorkerékpáros túrára indult 2024 decemberében, és Ausztráliába akart eljutni. Iránba Örményországból léptek be, és több közösségimédia-felületen fotókat tettek közzé az általuk felkeresett iráni helyszínekről.

Lindsay Foreman fia, Joe Bennett csütörtökön közölte a brit médiával, hogy édesanyját és Craig Foremant tíz év szabadságvesztésre ítélte az eljáró iráni bíróság. Bennett szerint a büntetőper alig három órán át tartott, a házaspár nem kérhetett fel ügyvédeket, és az ügyészek semmiféle olyan konkrét bizonyítékot nem terjesztettek elő, amely alátámasztotta volna a kémtevékenység vádját.

A bírósági tanácsot vezető bíró, Abolhaszem Szalaváti ellen a brit és az amerikai kormány, valamint az Európai Unió korábban szankciókat léptetett érvénybe az emberi jogok megsértése címén.

Yvette Cooper brit külügyminiszter teljesen megalapozatlannak és visszataszítónak nevezte a bírósági döntést. London „fáradhatatlanul napirenden tartja ezt az ügyet az iráni kormánynál” mindaddig, amíg Craig és Lindsay Foreman biztonságban haza nem térhet családjához.

Craig és Lindsay Iszfahánban Fotó: -/AFP

A brit külügyminisztérium jelenleg érvényes útmutatója arra szólítja fel a brit állampolgárokat, hogy semmilyen okból ne utazzanak Iránba, éppen azért, mert jelentős annak a kockázata, hogy őrizetbe veszik őket. A tárca szerint pusztán a brit állampolgárság vagy az Egyesült Királysággal fenntartott bármilyen kapcsolat okot szolgáltathat az iráni hatóságoknak a beutazók őrizetbe vételére. A brit kormány az utóbbi hónapokban számos szankciót jelentett be Iránnal szemben, mindenekelőtt az Oroszországnak szállított iráni rakéták, az Izrael ellen végrehajtott iráni rakétatámadások, illetve az elmúlt hetek rendszerellenes tüntetéseinek résztvevői elleni brutális hatósági fellépés miatt.

A brit házaspárra kirótt súlyos börtönbüntetés az első ilyen jellegű ügy azóta, hogy a brit-iráni állampolgárságú, brit férjével Londonban élő Nazanin Zaghari-Ratcliffe - a BBC volt munkatársa, a Reuters Alapítvány programigazgatója - ugyancsak kémkedés vádjával hozott bírósági ítélet alapján hat évet töltött börtönben, illetve házi őrizetben Iránban, és 2022 márciusában térhetett haza Nagy-Britanniába. (MTI)