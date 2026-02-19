Több mint ezer kenyai harcolhat az orosz hadseregben Ukrajna ellen

Egy, a kenyai parlament elé terjesztett hírszerzési jelentés szerint több mint ezer kenyait vettek rá arra, hogy Oroszország oldalán harcoljanak az Ukrajna elleni háborúban. A több mint ezer főről szóló adat jelentős növekedést mutat ahhoz képest, amit a kenyai külügyminisztérium novemberben közölt: akkor még csak több mint 200 kenyai harcosról beszéltek.

Kenyai szülők Ukrajnában harcoló gyerekeik képével Fotó: SIMON MAINA/AFP

Egyre több afrikai országból – köztük Kenyából, Ugandából és Dél-Afrikából – csalnak embereket a frontra, hogy Oroszország külföldiekből tartsa fenn invázióját. Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha novemberben azt mondta: több mint 1400 ember harcol Oroszország oldalán Ukrajnában 36 afrikai országból. Közülük sokan ukrán hadifogságban vannak.

A hírszerzési jelentés szerint a toborzó ügynökségek elsősorban volt katonákat, rendőröket, valamint 20-as éveik közepétől 50-es éveikig terjedő civil lakosokat céloztak meg, akik kétségbeesetten keresnek külföldi munkalehetőségeket. Az ügynökségek havi mintegy 350 ezer kenyai shillinges (kb. 900 000 forint) fizetéssel, 900 ezer és 1,2 millió shilling közötti bónuszokkal, valamint későbbi orosz állampolgársággal csábították a jelentkezőket. Emellett azt is állítják, hogy a toborzók együtt dolgoztak a kenyai orosz nagykövetség, valamint a moszkvai kenyai nagykövetség munkatársaival a látogatói vízumok megszerzése érdekében, ezt a nagykövetség egyébként tagadta.

Kenya külügyminisztere, Musalia Mudavadi várhatóan jövő hónapban Oroszországba látogat, hogy megvitassa a kenyai állampolgárok „elfogadhatatlan és titkos” toborzásának ügyét. (Guardian)