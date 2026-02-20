Kétgólos hátrányból fordított a kanadai férfi jégkorong-válogatott és bejutott a döntőbe

Utolsó perces találattal a kanadai válogatott jutott be elsőként a vasárnapi fináléba a milánói téli olimpia férfi jégkorongtornáján, miután a pénteki elődöntőben 3-2-re legyőzte a kétgólos előnyét eladó finn csapatot.

A finnek a címvédők az olimpián, de négy éve nem tartott szünetet az NHL, most igen. (Amikor eljöhettek az NHL-játékosok, akkor Kanada nyerte legutóbb az olimpiát.)

Az elődöntőre nem épült fel a kanadaiak legnagyobb sztárja, a csehek elleni szerdai negyeddöntőben térdsérülést szenvedett Sidney Crosby.

A finnek szerezték meg a vezetést emberelőnyből, a 17. percben Aho hozta el a bulit, Rantanen pedig kapásból bombázott Binnington kapujába. Aztán az előnyüket emberhátrányból is növelték: a 2. harmad 4. percében Haula lépett ki és fonákkal a bal felső sarokba emelt. (Mindkét finn gólszerző az NHL-ben játszik.)

Kétgólos hátrányban magasabb fokozatban kapcsoltak a kanadaiak, és még a második harmadban szépítettek: Cale Makar lövésébe Sam Reinhart tette bele az ütőjét, Saros nem tudott védeni.

A harmadik harmadban óriási nyomás alá helyezte Kanada az ellenfelét, a 11. percében Shea Theodore távoli kapásgóljával egyenlítettek.

A győzelmet a vége előtt 35 másodperccel szerezte meg Kanada. Emberelőnyben játszottak, de már csak két másodperc volt hátra a finnek büntetéséből, amikor MacKinnon kilőtte a rövid sarkot, lehetetlenül kis helyen fért be a korong.

A finnek kapitánya kikért egy videós visszanézést, mert szerinte les előzte meg a gólt, millimétereken múlt, de szabályosnak találták a kanadaiak gólját. Innen már lepörgették a meccset a kanadaiak. A másik elődöntőben az Egyesült Államok Szlovákiával játszik.

A döntőt vasárnap játsszák 14:10-kor.