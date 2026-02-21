Putyinnak fontos gyárat támadtak az ukránok

Az ukrán hadsereg nagy hatótávolságú Flamingo cirkálórakétákkal mért csapást a Votkinszki Gépgyártó Gyárra – az oroszországi Udmurt Köztársaság egyik kulcsfontosságú rakétagyártó központjára – erősítette meg az ukrán fegyveres erők vezérkara.
A Votkinszki Üzem egy stratégiai, állami tulajdonban lévő védelmi vállalat és Oroszország egyik legfontosabb rakétagyára. Rövid hatótávolságú Iszkander-M ballisztikus rakétákat és interkontinentális ballisztikus rakétákat gyárt, amelyek képesek nukleáris robbanófejeket szállítani egészen az Egyesült Államokig. Azt is gyanítják, hogy az üzem gyártja Oroszország új Oresnyik interkontinentális ballisztikus rakétáját.
Az Astra független orosz Telegram hírcsatorna szerint legalább 11 ember sérült meg a támadás következtében.
Alekszandr Brecsalov, az Udmurt Köztársaság kormányzója - szintén a Telegramon - annyit közölt, hogy egy ipari létesítményt ért dróntámadás, hozzátéve, hogy károkról is tudni. Több részletet azonban nem árult el.
A vezérkar szerint a művelet során Ukrajna Flamingo rakétákat lőtt ki egy gázfeldolgozó üzemre az oroszországi Szamara megyében, egy üzemanyag- és kenőanyag-raktárra az oroszok által megszállt Donyeckben, egy dróngyárra a Donyecki megyében és egy katonai raktárra Zaporizzsja megyében.
Ukrajna nagy hatótávolságú Flamingo cirkálórakétáinak hatótávolsága a jelentések szerint akár 3000 kilométer is lehet, és egy körülbelül 1150 kilogramm súlyú robbanófejet hordoznak. (Kyiv Independent, MTI)