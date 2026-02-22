1980 óta először nyert aranyat az USA férfi jégkorong-válogatottja a téli olimpián

A világbajnoki címvédő amerikai válogatott hosszabbítás után 2–1-re legyőzte a kanadai csapatot a milánói téli olimpia férfi jégkorongtornájának döntőjében.

Matt Boldy gólját ünneplik az amerikaiak Fotó: Mattia Martegani/NurPhoto via AFP

Az NHL-ben játszók részvételével zajló olimpián ez volt a harmadik Kanada–USA finálé, 2002-ben és 2010-ben is a kanadaiak nyertek. Az amerikaiak éppen 16 évvel ezelőtt játszottak legutóbb finálét, és 1980 óta nem szereztek olimpiai aranyérmet. (Arról, a legyőzhetetlennek hitt szovjet válogatott elleni győzelemről szólt a Csoda a jégen című film.) Egy évvel ezelőtt az NHL-es szervezésű Négy Nemzet Tornán Kanada győzött hatalmas csatában az ősi riválissal szemben – volt olyan meccsük, amin több verekedés is volt –, az amerikaiak azóta üzengettek, hogy most végre elkapják majd ellenfelüket.

A háromszoros Stanley Kupa-győztes, kétszeres olimpiai bajnok – a 2010-es döntőt hosszabbításban eldöntő – Crosby nem jött rendbe a negyeddöntős lábsérülésből, és kimaradt a keretből. Milánóban az amerikai–kanadai női finálét csütörtökön az előbbiek nyerték hosszabbítás után.

Hatalmas ütközésekkel kezdődött a finálé, majd amikor éppen 6 perc telt el, Boldy kiugrott, és fonákkal higgadtan a jobb alsó sarokba csúsztatott. A feszültség tapintható volt, sokat hibáztak mindkét oldalon, de a két kapus, Hellebuyck és Binnigton mindent védett, előbbi az NHL-pontlistát vezető McDavid szólóját is fogta. Kanada kettős emberelőnyben sem volt képes egyenlíteni. Amire aztán a 39. percben került sor, amikor Makar pontosan lőtte ki a hosszú sarkot. A szünet előtti pillanatokban az egyik amerikai lövés a kapuvason is csattant.

Matt Boldy gólja Fotó: Mattia Martegani/NurPhoto via AFP

A harmadik harmad Hellebuyck elképesztő védéseivel kezdődött, az 50. percben pedig MacKinnon – aki az elődöntőt eldöntötte – egy üres kapus ziccerben rontott, majd az amerikai hátvéd, McAvoy a gólvonalról tisztázott, azaz Kanada többször is centiméterekre volt a vezetést jelentő találattól.

Bennett a hajrában 2+2 perc kiállítást kapott, de ez kimaradt, sőt, még ez alatt az amerikaiaktól is kiállítottak és a Kanada került fórba, de ez is ugyancsak gól nélkül telt le. Jöhetett a hosszabbítás, ami Binnington bravúrjával indult, de kevéssel később Jack Hughes lövésével szemben már tehetetlen volt.

Az Egyesült Államoknak ez a harmadik aranyérme (1960, 1980, 2026), de ezt megelőzően mindkétszer hazai jégen, Squaw Valley-ben, illetve Lake Placidben diadalmaskodott. Kanadának maradt a kilenc aranyérme (1920, 1924, 1928, 1932, 1948, 1952, 2002, 2010, 2014), ezzel holtversenyben maradt az élen a szovjet/orosz csapattal (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988, 1992, 2018). (MTI)