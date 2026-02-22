Karácsony szerint a kormány Putyin pitbullja lett

Karácsony Gergely főpolgármester bocsánatot kért az ukránoktól a kormány, az utcákon lévő hazug plakátok és a hős nagykövetre uszított propagandisták miatt a háború negyedik évfordulójára rendezett tüntetésen.

A tüntetők vasárnap délután az Andrássy úton vonultak az orosz nagykövetség elé, ahol Karácsony mellett beszédet mondott Tompos Márton momentumos politikus, Hartyányi Jaroszlava, az Ukrán Nőszervezetek Világszövetségének elnöke és Horgas Péter, a Civil Bázis elnöke is. A megmozdulást az Európához Tartozunk Egyesület szervezte.

A tüntetés előtt pár órával nyitotta meg a főpolgármester a Városháza Parkban az ukrán gyerekek rajzaiból készült kiállítást, a beszédét is ezzel kezdte. Elmesélte, hogy van egy rajz egy családról, amin az apa a felhőn ül.

„Ott kezdik el elmesélni Ukrajna négy éves történetét, ahol megszűnnek a szavak.”

Karácsony arról beszélt, az ukrán gyerekek négy éve nem tudnak jól aludni, és nekünk is át kell gondolnunk a saját álmainkat. „Európának el kell döntenie, hogy a közös álmai fontosabbak-e, vagy pedig a nemzeti keretben működő rémálmai.”

Magyarország nem egyenlő a kormányával, azzal, ami kezdésként megpróbálta összemosni az áldozatot a tettessel, és nyíltan a gonosz hűbérese lett – folytatta Karácsony. „Putyni pincsijéből Putyin pitbulljává változott, az ukránok véréből vásárol magának és az oligarcháinak gazdagságot, és az ukránok vérével vásárol ennek az országnak szegénységet.”

Karácsony szerint az erkölcstelen politika előbb-utóbb a történelem szemétdombjára kerül, de nem ránthatja magával az országot. Ezután kért bocsánatot az ukránoktól, majd arról beszélt, nincs ebben az országban egy jóérzésű ember se, aki ne akarna békét, de a magyarok pontosan tudják, hogy a béke nem lehet kapituláció vagy diktátum.

Karácsony szerint nincs még egy nép, ami több jogot szerzett volna arra, hogy egy ilyen Európa tagja legyen, mint az ukránok. „Ukrajnának joga van a békéhez, a szabadsághoz és Európai Unióhoz. Nekünk magyaroknak is jogunk van ehhez, jogunk van a jobbik énünkhöz.”

Tompos Márton ennél jóval élesebb beszédet mondott, egy ponton elküldte „a faszba” Orbánt és Putyint is, Putyint elmebeteg baromnak nevezte, illetve Orbánra utalva arról beszélt, „mennyire kell gátlástalan hatalommániás szar embernek lenni ahhoz, hogy valaki azt mondja, Ukrajna ellenség?”

Vonulás a lezárt Andrássy úton Fotó: Jelinek Anna/444

Hartyányi Jaroszlava arról beszélt, hogy az orosz követség épülete a gonoszság szimbóluma, a háború nem Ukrajna választása volt, és ha négy éve feladták volna, az orosz hadsereg már Budapest utcáit járná.

Horgas Péter a többi között arról beszélt, Oroszország terrorista agresszor, aki pedig együttműködik vele, az bűnpártoló, bűnsegéd.

A tüntetés alatt többször felzúgott a „mocskos Fidesz” illetve a „Ruszkik haza” skandálás is. A demonstráció végén mécseseket helyeztek el az áldozatokra emlékezve.