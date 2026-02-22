Lelőttek egy férfit, aki behatolt Trump mar-a-lagói rezidenciájára

Meghalt egy férfi, aki behatolt Donald Trump amerikai elnök mar-a-lagói rezidenciájának biztonsági övezetébe – közölte a titkosszolgálat. A férfit az északi kapu közelében látták a kezében egy puskának tűnő fegyverrel és egy benzines kannával.

A hatóságok egy rövid sajtótájékoztatón számoltak be a történtekről. A seriff arról beszélt, hogy a 20 év körüli fehér férfi – akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra – helyi idő szerint fél 2-kor jutott be a mar-a-lagói birtok belső területére.

A biztonságiak felszólították a férfit, hogy dobja el a nála lévő tárgyakat, mire a palackot eldobta, a fegyvert viszont lőállásba emelte. Ekkor lőttek az ügynökök, hogy „semlegesítsék a fenyegetést”. Azt nem közölték, hogy hány lövést adtak le. A sajtótájékoztatón felmutattak egy képet is a puskáról, amit a férfi magával vitt.

Fotó: Palm Beach County Sheriff's Office

Vizsgálják, hogy a fegyver meg volt-e töltve. A lövöldözésben részt vevő két különleges ügynök nem sérült meg, és volt rajtuk testkamera. A helyszínen az FBI gyűjt bizonyítékokat.

Donald Trump az eset idején nem volt Floridában, a nyilvános programja szerint a Fehér Házban tölti a hétvégét. (BBC)