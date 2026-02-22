Magyarország addig blokkolja a 20. szankciós csomag elfogadását, amíg nem indul újra a kőolajszállítás a Barátságon

Szijjártó Péter a kedvenc kommunikációs csatornáján, a Facebookon jelentette be, hogy Magyarország az uniós külügyminiszteri tanácsülésen blokkolja a 20. szankciós csomag elfogadását és ez mindaddig így is marad, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába. Szijjártó Péter mellett természetesen Orbán Viktor is megnyilatkozott a vasárnapra összehívott Energiabiztonság Tanács ülése után, de mindketten ugyanazt mondták el.

Fotó: Bankó Gábor/444

Aki olyan szerencsés, hogy az elmúlt hónapokat egy kő alatt töltötte, és lemaradt a kormány permanens ukránozásáról, annak röviden összefoglalom a kormány álláspontját az elmúlt napokból: a kormány biztos forrásokból tudja, hogy technikailag lehetséges lenne már újraindítani a szállítást (Ukrajna ezt másként látja), de az ukránok politikai zsarolás miatt nem teszik meg, mert: 1.) ezer forintos benzinárat akarnak Magyarországon, 2.) ellátási zavart akarnak Magyarországon, 3.) ukránbarát kormányt akarnak Magyarországon.

Válaszként a kormány leállította a dízel szállítását Ukrajnába, és blokkoljuk a 90 milliárd eurós hadikölcsön kifizetését Ukrajnának. De mindez nem elég, a hétfőn elfogadni tervezett 20. szankciós csomag elfogadását is blokkolni fogja a magyar kormány, amely egyébként minden lehető alkalommal szidja a szankciókat, a rendszeres vétóval fenyegetőzés ellenére azonban eddig mindig megszavazta őket.

Az általában kimarad a kormány dörgedelmes kommunikációjából, hogy pontosan ki lőtte szét a kőolajvezetéket. (Az oroszok, akik még január 27-én reggel mértek rá csapást.) Arról itt írtunk korábban, hogy teljesen racionális forgatókönyv, hogy a háború végéig nem indul újra a szállítás a Barátság-kőolajvezetéken.