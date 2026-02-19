Teljesen racionális a forgatókönyv, hogy a szállítások csak a háború végével állhatnak helyre a Barátság vezetéken

Egyre kellemetlenebb helyzetbe került a magyar kormány az elmúlt napokban, hiszen fokozatosan összeomlik mindaz, amit az orosz–ukrán háború négy évvel ezelőtti kitörése óta építgetett. Vagyis miközben kommunikációjában diverzifikációról beszél, a gyakorlatban nem törekedett a függetlenedésre az orosz energiahordozóktól.

A hozzánk hasonló adottságokkal rendelkező országok meg tudták ezt csinálni. Másrészről az legfeljebb a magyar kormánytagoknak okozhat meglepetést, hogy akármennyire is próbálkoznak, nem maradhat következmények nélkül a függés az oroszoktól.

Az oroszok még január 27-én reggel mértek csapást egy infrastrukturális létesítményre a Lviv megyei Brodi városában, ahol a kigyulladó olajkészítmények miatt sűrű füstoszlop alakult ki. A Lviv Megyei Katonai Közigazgatás tájékoztatása szerint dróntalálatot rögzítettek, a megtámadott létesítmény pedig a Barátság kőolajvezetékhez kapcsolódó berendezés volt. A tüzet a híradások szerint napokig nem tudták teljes egészében eloltani. Emiatt azóta nem érkezik orosz olaj Magyarországra a vezetéken keresztül.

Napokig oltották a tüzet a Lviv megyei Brodiban

A magyar kormány a szállítások leállása miatt az ukránokat kezdte el hibáztatni, sőt büntetni is. Szijjártó Péterék úgy vélik ugyanis, hogy „a vezeték műszakilag teljesen alkalmas lenne a szállítás újraindítására, semmifajta műszaki vagy technikai ok nem gátolja a szállítások újraindítását”. Mindezt úgy értelmezte a külügyminiszter, hogy Ukrajna „nagyon durva” módon avatkozik be a magyar választásba, „ezúttal Magyarország energiaellátásának biztonságát akarják kockáztatni”. Szijjártó szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai alapon úgy döntött, hogy nem engedi a kőolajszállítás újraindítását.

A magyar kommunikáció furcsaságaira az ukrán külügyi szóvivő is rávilágított, amikor a következőt írta a Telegramon:

„Magyarországnak az első naptól tudomása van arról, hogy pontosan miért állt le a kőolajvezeték működése. Egy ilyen helyzetben számunkra furcsának tűnik a magyar fél olyan nyilatkozatainak hiánya, amelyek egyértelműen megneveznék, hogy Oroszország lőtte a kőolajvezetéket, a kedvenc olajinjekciójukat, amelyen ülnek.”

A magyar kormány megoldása az lett, hogy a héten leállította a dízelüzemanyag szállítását Ukrajnába, amit csak akkor fog feloldani, ha „újra engedik az ukránok”, hogy orosz olaj érkezzen a Barátságon. A dízel leállításáról döntött a szlovák kormány is, hiszen a Barátság őket is kiszolgálta orosz olajjal.

A kialakult helyzet miatt az Európai Bizottság rendkívüli ülést hívott össze jövő hét szerdára Magyarország, Szlovákia és Horvátország részvételével. Ad hoc Olajkoordinációs Csoport-ülést hívtunk össze, hogy megvitassuk az ellátási zavar hatásait és az üzemanyag-ellátás lehetséges alternatíváit” – mondta Anna-Kaisa Itkonen, a Bizottság szóvivője.

Az ukránoknak a vezetéknél égetőbb problémájuk is van

Az egyre harciasabb hangulatba kerülő magyar kormány az üzemanyag-szállítás leállításánál nem állt meg, nem hagyta abba a fenyegetőzést, további lépéseket helyezett kilátásba az ukránokkal szemben, amit Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is nyomatékosított a kormányinfón. Az ukránoknak ugyanis az üzemanyag mellett gázt és áramot is szállítunk.

Könnyen előfordulhat, sőt, a 444-nek nyilatkozó Pletser Tamás szerint teljesen racionális az a forgatókönyv is, hogy a szállítások csak a háború végével állhatnak helyre a Barátság vezetéken. Akkor is lehetségesnek tűnik ez az elképzelés, ha kivesszük a történetből a magyar kormány által emlegetett ukrán politikai döntést.

Jelenleg az ukránoknak nem a Barátság helyreállítása lehet a prioritás, ennél sokkal nagyobb problémával küzdenek – hívta fel a figyelmet az Erste olaj- és gázipari elemzője. Azt Pletser Tamás is csak találgatni tudná, hogy a történteknek vannak-e politikai okai.

Ez a cikk a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) projekt keretében készült, melyben más közép- és kelet-európai független kiadókkal együttműködve vizsgáljuk a régió biztonsági kérdéseit. A TEFI célja a tudásmegosztás, és az európai demokrácia ellenállóbbá tétele. A 444 összes TEFI-s cikkét megtalálod a gyűjtőoldalunkon.

Partnerek

Gazeta Wyborcza (Lengyelország), SME (Szlovákia), Bellingcat (Hollandia), PressOne (Románia), Delfi (Észtország), Delfi (Lettország), Delfi (Litvánia).

A TEFI projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.

gazdaság janaf Adria-kőolajvezeték barátság kőolajvezeték Horvátország Szijjártó Péter TEFI - The Eastern Frontier Initiative
