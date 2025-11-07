Órákkal a Trump-Orbán találkozó előtt a MOL már úgy véli, mégis el tudná látni a finomítóit az Adria-vezetéken keresztül

Szeptemberben még éles hangú üzengetés ment a magyar kormány a Janaf horvát olajcég között, miután a MOL azt közölte, hogy az Adria-kőolajvezeték horvát szakasza egyelőre nem képes Magyarország és Szlovákia számára elegendő mennyiségű kőolajat szállítani, mely állítás a horvátok szerint nem felelt meg a valóságnak.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Most változott a helyzet: a MOL pénteken kiadott pénzügyi jelentéséhez csatolt részvényesi tájékoztatóban ugyanis ez olvasható:

Ha a Barátság-vezetéken szállított kőolaj mennyisége jelentősen visszaesne, a MOL növelni tudná az Adria-vezeték kihasználását, és a szárazföldi finomítóinak beérkező mennyiségét körülbelül 80 százalékban így is fedezni tudná, bár ez magasabb műszaki kockázatokkal és logisztikai költségekkel járna

– vette észre a Hvg.hu. Az időzítés nem mellékes, hiszen péntek este ül le egymással Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök, utóbbi pedig többek között azzal a célkitűzéssel érkezett Washingtonba, hogy mentességet szerezzen az orosz olajcégekre kivetett szankciók alól. Pedig a MOL-csoporthoz tartozó szlovák Slovnaft olajcég még nem sokkal korábban a horvát kőolajszállítót hibáztatta, amiért nem érkezett meg 58 ezer tonna Arab Light típusú kőolaj a pozsonyi finomítóba, a Janaf azonban csípőből cáfolta a kijelentést.

Ahogy arról a mai cikkünkben bővebben írtunk: a tengeri olajszállításokra 2022-ben bevezetett EU-s embargó óta csak a Barátságon keresztül jön már orosz olaj hivatalosan az Európai Unióba. Ennek már kizárólag a MOL-érdekeltségében lévő finomítók a felhasználói: Magyarország és Szlovákia a két utolsó tagállam, ami orosz olajat vesz. Ebből a MOL-nak a háború kezdete óta legalább 1000 milliárd forint körüli adózá előtti extrabevétele származhatott. Elemzők szerint ha leválna a cég az orosz olajról, csak a MOL profitja, illetve az azt lefölöző magyar állam háborús nyeresége csökkenne - miközben a hosszú távú magyar ellátásbiztonság erősödne, az orosz olajhoz való ragaszkodás ugyanis a háború negyedik évében kiemelt kockázatot jelent. (via Hvg.hu)

FRISSÍTÉS: Cikkünk megjelenése után a MOL az alábbi közleményt juttatta el a szerkesztőségünkhöz: