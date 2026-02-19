Rendkívüli ülést hívott össze az Európai Bizottság, miután Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállításokat Ukrajnába

Az Európai Bizottság rendkívüli ülést hívott össze az Olajkoordinációs Csoport számára, miután Magyarország és Szlovákia szerdán leállította a dízelszállításokat Ukrajnába. A magyar kormány addig nem akarja újraindítani a szállítást, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolaj szállítását a Barátság kőolajvezetéken Magyarország irányába. Ugyanakkor az ukrán fél szerint a vezeték az oroszok támadása miatt vált üzemképtelenné, de a magyar és a szlovák vezetés szerint az ukránok politikai okokból, szándékosan késleltetik a javításokat. Arra is figyelmeztettek, hogy az intézkedéseiket kiterjeszthetik az áram- és gázszállításokra is, ha a vezetéket nem javítják meg. Ukrajnában már most is súlyos áramszünetek és fűtéskimaradások tapasztalhatók az energetikai infrastruktúrát ért tartós orosz támadások következtében.

A Barátság kőolajvezeték százhalombattai vége. Illusztráció: Kisbenedek Attila/AFP

Az Európai Bizottság ezt a vitát oldaná fel jövő szerdán az Olajkoordinációs Csoportrendkívüli ülésének összehívásával, amin Magyarország, Szlovákia és Horvátország venne részt. „Ad hoc Olajkoordinációs Csoport-ülést hívtunk össze, hogy megvitassuk az ellátási zavar hatásait és az üzemanyag-ellátás lehetséges alternatíváit” – mondta Anna-Kaisa Itkonen, a Bizottság szóvivője.

Magyarországra és Szlovákiába 2026. január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Akkor érte orosz támadás a vezetéket. Magyarország kérte, hogy a Bizottság segítse elő a tengeri úton érkező orosz kőolaj horvátországi Adria-vezetéken keresztüli továbbítását alternatív útvonalként. Horvátország ezt a kérést már elutasította.

Szijjártó Péter külügyminiszter ennek ellenére arról beszélt csütörtökön, hogy biztonságban van Magyarország üzemanyag-ellátása és energiaellátása, a Mol megrendelte a tengeri szállítmányokat, azok március elejére oda is érnek a horvátországi kikötőbe, ahonnan öt-tíz napon belül fel tudják őket hozni Magyarországra. Így a stratégiai tartaléknak csak egy kisebb részét kell felhasználni

A Bizottság igyekezett elhatárolódni azoktól a jelentésektől, amik szerint nyomást gyakorolna Ukrajnára a vezeték javításának felgyorsítása érdekében.

„Kapcsolatban állunk az ukrán hatóságokkal a vezeték javításának ütemezésével kapcsolatban. Nagyon, nagyon fontos, hogy ezt ne értelmezzék úgy, mintha bármiféle nyomást gyakorolnánk Ukrajnára” – mondta Itkonen.

Az Európai Bizottság szerint mind Magyarország, mind Szlovákia megfelelő olajtartalékokkal rendelkezik, és ellátásbiztonságuk nincs azonnali veszélyben. Ugyanakkor aggodalmát fejezték ki Ukrajna általános energiapiaci helyzete miatt. „Aggódunk Ukrajna ellátásbiztonsága miatt, amely rendkívül nehéz helyzetben van egy kemény tél közepette” – mondta Paula Pinho, a Bizottság vezető szóvivője. (Euronews)