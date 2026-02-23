A Barátság kőolajvezeték kulcspontját támadta az éjjel Ukrajna, mélyen Oroszországban

Ilyen mélyen Oroszországon belül tudtak csapást mérni az ukránok

Hétfőre virradóra olajipari létesítményeket támadott Ukrajna Oroszország területén drónokkal és rakétákkal, több körzetben is - írja a Kyiv Post. A hírt az orosz lapok is megerősítették. Az egyik helyszín a Barátság kőolajvezeték Almetyevszk-kalejkinói szivattyúállomása volt Tatárföldön, 1100 kilométerre az ukrán határtól. Az orosz médiában megjelent videók szerint hétfőn hajnalban robbanások, tűz és sűrű füst látszódtak a település közelében. Az Astra nevű független orosz lap elemzése szerint az Almetyevszk melletti Kalejkino falu szivatyúállomása kapott találatokat. Az állomás a Transznyeft állami olajcég tulajdona és a Barátság kőolajvezeték fontos betáplálási pontja. A szintén orosz Supernova+ szerint ez az egész Barátság vezeték egyik kulcshelyszíne, mivel itt táplálják be a szállítandó olajat.

Mint ismeretes, a magyar és a szlovák kormány éppen a Barátság miatt feszült össze Ukrajnával, azzal vádolva a totális támadás alatt álló országot, hogy nem elég gyorsan javít ki egy olyan, a területén lévő vezetékszakaszt, amit amúgy egy orosz támadás rongált meg.

A vasárnapi ukrán támadások másik célpontja az Ukrajnával határos belgorodi térség volt. Vjacseszlav Gladkov kormányzó szerint rakétákkal és drónokkal támadtak az ukránok és a csapás közel egy napon át zajlott. A kormányzó elismerte, hogy „jelentős kár” érte az energiahálózatot. Az Astra szerint a Fruzsenszkaja elektromos alállomást érte találat.