Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára szerint az olcsó orosz energiaforrások kora véget ért a háborúval

Az Európa számára elérhető, olcsó orosz energiaforrások korának véget vetett az orosz–ukrán konfliktus – mondta Gondola Csaba, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkára néhány napja, február 19-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem konferenciáján.

A háború folytatásának ára címmel rendezett tanácskozáson kifejtette: már 4 éve tart a háború, előtte az olcsó orosz energiaforrásokra, kőolajra és földgázra támaszkodhatott egész Európa, de a háború kitörésekor nyilvánvalóvá vált, hogy a 30-40 évig ellátott kontinens kényelmes helyzetének véget vetett az orosz–ukrán konfliktus.

Gondola Csaba, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelõs államtitkára Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Az energia kérdése korábban is napirenden volt, mindig az aktuális geopolitikai helyzet függvényében, a háború kitörésekor pedig politikai eszközzé vált. Most minden európai ország – különösen Németország, Ausztria, és a kelet-közép-európai régió – próbál különböző új megoldásokat találni a nehézségekre. Az európai országok jelenleg a „zöld átmenetet” (EU Green Deal) erőltetik, amellyel kapcsolatban a versenyképességet és az energiabiztonságot illetően komoly aggályok merültek fel – fejtette ki. A háború energetikai frontvonala című panelbeszélgetésben rámutatott: egy átmeneti időszak van, mindenki próbál megoldást találni az erőforrás-problémákra. A magyar megoldást keresik – mondta Gondola Csaba.

Zárójeles megjegyzés, de az MTI beszámolója szerint az államtitkár nem volt egyedül a véleményével: a beszélgetésen a közpénzből kitartott Mathias Corvinus Collegium Elméleti és Történeti Gondolkodás a Nemzetközi Kapcsolatokban Műhely vezetője, Schoellhammer Ralph szerint is vége lett az elérhető és olcsó energia korszakának a háború 2022-es kitörésével.

Úgy tűnik, sem Orbán Viktor, sem Szijjártó Péter nem hiszi el, amit az államtitkár állít, legalábbis erre lehet következtetni arról, hogy milyen gyakorisággal posztolnak/nyilvánulnak meg arról, hogy az olcsó orosz energia az alapja:

az ország energiabiztonságának,

a rezsicsökkentésnek – olcsó orosz energia hiányában ugyanis azonnal háromszorosára nőne a rezsi,

hiányában ugyanis azonnal háromszorosára nőne a rezsi, az olcsó benzinnek – olcsó orosz energia hiányában ugyanis azonnal 1000 Ft-ra nőne a benzinár.

Enélkül egész egyszerűen mindenki rosszul járna, a Tisza párt/Brüsszel/Ukrajna/Németország pedig le akarja választani Magyarországot az olcsó orosz energiáról.