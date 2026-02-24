Bennfentes kereskedelem gyanúja miatt eljárást indított a MOL ellen az MNB

gazdaság

Bejelentés alapján eljárást indított a Magyar Nemzeti Bank, miután felmerült a gyanúja annak, hogy a MOL Nyrt. részvényeivel bennfentes kereskedés folyt idén január végén, illetve február elején. A nemzeti bank a Reuters kérdésére csak azt erősítette meg, hogy az eljárás elindult, vizsgálják, hogy történt-e jogsértés az érintett tranzakciók során. Az ügyről részleteket nem közölt az MNB.

A MOL cikkünk megkereséséig nem reagált a jegybanki vizsgálat elindulásáról szóló bejelentésre.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Az eljárás minden bizonnyal a 24.hu-n kedd reggel megjelent információkkal van kapcsolatban. A cikk szerint Dióslaki Gábor, a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetségének (TEBÉSZ) elnöke közérdekű bejelentést tett a jegybanknál azt kérve, hogy az MNB vizsgálja ki: megsértette-e a MOL rendkívüli közzétételi kötelezettségét a Barátság kőolajvezetéket január végén ért orosz támadás és az olajszállítások leállása kapcsán, illetve ezzel összefüggésben történt-e bennfentes kereskedés.

A Barátságot január 27-én érte orosz támadás, de a MOL csak február 16-én jelezte egy közleményben, hogy attól a naptól nem érkezik orosz olaj a vezetéken – az volt az a nap, amikor bejelentették, hogy kérik a kormánytól a stratégiai olajtartalékok felszabadítását. Az orosz támadásról már megjelent hír január 27-én is – mi itt írtunk róla –, de akkor még úgy szólt a hivatalos tájékoztatás, hogy érkezik olaj a vezetéken.

A kőolajvezeték elleni orosz támadásról a magyar állami hírügynökség az archívuma szerint nem adott hírt, ahogyan arról sem, hogy emiatt leállt volna a vezetéken az olajszállítás. Nem beszélt erről az MTI archívuma szerint az adott időszakban gyakran megszólaló Szijjártó Péter sem egészen február 13-ig, amikor azt mondta: „Zelenszkij elnök ugyanis úgy döntött politikai alapon, hogy továbbra sem engedi a kőolajszállítás újraindítását Magyarország felé a Barátság vezetéken”. Hogy miért (orosz támadás miatt) és mikor állt le a szállítást, arra nem tért ki Szijjártó, és az MTI sem érezte szükségesnek a kontextusba helyezést. Arról viszont külön hír volt, hogy később a miniszter bekérette az ügy miatt az ukrajnai nagykövetet (az olajvezetéket megrongáló Oroszországét nem).

Ezen a napon, tehát február 13-án egyébként a Bloomberg és nyomán az Erste piaci elemzése is megírta, hogy nem jön az orosz olaj a Barátságon. A MOL még ekkor sem kommunikált arról, hogy két hete nem érkezik a működéséhez legfontosabb alapanyag. Majd csak egy február 16-i közleményében ismerte el, hogy már január 27-től, tehát a támadás napjától nem jön az orosz olaj, a bő két hét késéssel kiadott rendkívüli tájékoztatásuk itt található.

A bennfentes kereskedelem gyanúját az veti fel a TEBÉSZ szerint, hogy a január 27. és február 16. közötti időszakban a MOL három vezetője is nagy mennyiségben adott el részvényt: Székely Ákos pénzügyi vezérigazgató-helyettes 29 852 darabot, Anthony Radev, a MOL igazgatósági tagja 160 072 darabot, míg Járai Zsigmond igazgatósági tag 150 620 darabot (a cikkben szerepel egy negyedik MOL-vezető részvényeladása is, de ő már a támadás előtt, január 26-án hajtotta végre a tranzakciót). Ők hárman 3978 és 4016 forint közötti árakon adták el a részvényeket, amivel 1,26 milliárd forintnyi bevételt értek el. A MOL árfolyama cikkünk megírásakor 3464 forint volt.

Az olajtársaság a 24.hu megkeresésére annyit közölt: „A Mol tőzsdei kommunikációja minden esetben megfelel a hatályos jogszabályoknak: sajtóközleményben és tőzsdei közleményben is bejelentettük, hogy a Barátság vezeték leállása miatt kezdeményeztük a stratégiai készletek felszabadítását.” A TEBÉSZ szerint azonban az alapanyag-kiesés olyan súlyú fejlemény, amit rendkívüli közzététellel hamarabb közölni kellett volna.

A tőkepiacról szóló törvény egyébként azt írja elő az értékpapír-kibocsátóknak, hogy „rendkívüli tájékoztatás keretében haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül tájékoztatni kell a nyilvánosságot minden, az értékpapír értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érintő információról”.

gazdaság Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetség bennfentes kereskedés mol nyrt. Székely Ákos barátság kőolajvezeték olajszállítások leállása magyar nemzeti bank járai zsigmond Dióslaki Gábor tebész anthony radev
Kapcsolódó cikkek

Gond van az olajellátással a Barátság kilövése miatt, a MOL a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kéri

Orosz támadás miatt nem érkezett orosz olaj a hónapban Magyarországra, de Szijjártó Péter ezért is az ukránokat okolja.

Herczeg Márk
energia

Orosz drón találta el a Barátság kőolajvezeték egyik létesítményét Lvivben

Az olajvezeték továbbra is üzemel, és orosz kőolajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

Czinkóczi Sándor
háború