Gond van az olajellátással a Barátság kilövése miatt, a MOL a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kéri

Magyarországra és Szlovákiába 2026. január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. (Orosz támadás miatt nem érkezett orosz olaj a hónapban Magyarországra, de Szijjártó Péter külügyminiszter ezért is az ukránokat okolja.) A kieső mennyiségek pótlása érdekében a MOL megkezdte finomítóinak tengeri úton történő nyersolajellátását. A tengeri szállítás hosszabb átfutási ideje miatt ez az ellátási útvonal fokozatosan épül fel: az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omišalj kikötőjébe, ahonnan további 5-12 nap kell ahhoz, hogy a kőolaj eljusson a MOL-csoport finomítóiba.

A MOL szerint ha a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben kb. 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé. Ennek érdekében a MOL az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult, kezdeményezve a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását. Szlovákiában is szoros a kapcsolat a szlovák kormánnyal azért, hogy az ország gyorsan tudjon reagálni a helyzetre. Mindkét országban az EU szabályozásával összhangban kb. 90 napra elegendő kőolaj- és üzemanyagkészlet áll rendelkezésre. A kialakult helyzet nem veszélyezteti az üzemanyag-ellátást: a piac kiszolgálása zavartalan, a MOL működése továbbra is a normál üzletmenet keretei között zajlik.

A Barátság kőolajvezeték százhalombattai vége. Illusztráció: Kisbenedek Attila/AFP

Az Orbán-kormány indokolatlanul vesz orosz olajat, ezzel csak a hozzá köthető körök járnak jól, miközben a Kreml háborús gépezetét is finanszírozza – állítja a Centre for Study of Democracy friss tanulmánya, ami szerint hiába az olcsóbb orosz olaj, az üzemanyagok többe kerülnek Magyarországon, mint a függetlenedett Csehországban, mivel a megtakarítás el se jut a fogyasztókhoz.