Katonai helikopter zuhant piacra Irán középső részén, legalább négy ember meghalt

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma utasítást adott a bejrúti amerikai nagykövetségen dolgozó diplomaták egy része és családtagjaik távozására. Az ok: fokozódik a feszültség a térségben, mivel a két ország genfi tárgyalásai ellenére továbbra is fennáll a veszélye, hogy az USA katonai csapást mér Iránra.

Csak a libanoni külképviselet működésének fenntartását biztosító személyzet marad a helyén, ugyanakkor egy névtelenséget kérő amerikai tisztségviselő a Reutersszel közölte, nem zárják be a nagykövetséget. Ő arról is beszélt, hogy a regionális biztonsági helyzet alakulását figyelve körültekintő lépés volt a Libanonban állomásozó diplomaták számának csökkentése.

Mentőalakulatok az iráni helikopter-baleset helyszínén, 2026. február 24-én Fotó: Iranian Red Crescent/WANA/via REUTERS

Mindeközben katonai helikopter zuhant piacra Irán középső részén, Dorcse városában, Teherántól nagyjából 330 kilométerre délre. A Reuters azt írja, az incidensben legalább négy ember életét vesztette. Az állami média közlései szerint a pilóta, a másodpilóta és két civil halt meg. A helikopter gyakorló repülésen vett részt.

Dorcse Iszfahan tartományban található, és egy nagyobb iráni légibázisnak, valamint egy olyan nukleáris létesítménynek ad otthont, amelyre az Egyesült Államok a tavaly júniusi–júliusi háború során csapásokat mért.