Kijevben és Münchenben döntést hoztak a háború folytatásáról, nem volt mit tenni, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány

„A háborúpárti vezetők Kijevben és Münchenben döntést hoztak a háború folytatásáról. Ukrajna egyoldalú lépéssel elzárta a Barátság kőolajvezetéket. A háborúpárti politikát nem érdekli az energiaárak alakulása. Magyarország kormánya a kialakult helyzetben indokoltnak tartja a magyar energetikai létesítmények fokozott védelmét.”

Az idézet nem a szerdai „háborús” nap valamely miniszterelnöki vagy külügyminiszteri nyilatkozatából származik, hanem egy szokatlan hangvételű kormányrendeletből. Amely a kritikus infrastruktúra védelmének fokozásáról szóló miniszterelnöki bejelentések által gerjesztett feszültséget eszkalálva „a magyar energiabiztonságot ért fenyegetésekre tekintettel, a magyar energiahálózat védelme érdekében, az energiahálózat védelmében részt vevő védelmi és biztonsági szervezetek, illetve közigazgatási szervek védelmi feladatainak koordinálása és összehangolása céljából Magyarország egész területére összehangolt védelmi tevékenységet rendel el”.

A műveleti tevékenységek irányítását, valamint az energiahálózat védelmében részt vevő védelmi és biztonsági szervezetek, illetve közigazgatási szervek védekezéssel összefüggő tevékenységét a rendelet szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hangolja össze, ebben a Pintér Sándor belügyminiszterből, Lantos Csaba energiaügyi miniszterből, Rogán Antalból, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterből és Biró Marcellből, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójából álló koordinációs testület segíti.

A testület által védelemre kijelölt energetikai létesítmények és energiahálózati elemek őrzésével és védelmével kapcsolatos feladatokat a Magyar Honvédség látja el. A rendelet a kihirdetése napján, azaz február 25-én, szerdán 23 órakor lép hatályba, és 2026. május 25-én hatályát veszti.

Hogy honnan tudjuk, hogy nem fenyeget ukrán támadás veszélye, és hogy a magyar kormány hazudik, arról Rácz András Oroszország-szakértő írt rövid, de velős posztot. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pedig azt üzente Orbán Viktornak, hogy „ne próbálkozzanak önmerényletekkel, kék-sárgára festett drónberepülésekkel, mert mindenki tudni fogja, hogy miről van szó”.

