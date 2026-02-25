Rácz András: Honnan tudjuk, hogy nem fenyeget ukrán támadás veszélye, és hogy a magyar kormány hazudik?

„Ne feledjük: Magyarország az emberi történelem legerősebb katonai szövetségének, a NATO-nak a tagja. És a NATO pont arra jó, hogy a külső támadások ellen védelmet nyújtson” – írja friss fb-posztjában Rácz András. Az Oroszország-szakértő Orbán Viktor miniszterelnök közlései nyomán – aki elrendelte „a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését” és drónrepülési tilalomról is rendelkezett – feltette a kézenfekvő kérdést: honnan tudjuk, hogy valójában NEM fenyeget ukrán támadás veszélye, a magyar kormány pedig hazudik?

Rácz szerint ha valóban külső katonai támogatás fenyegetne, nem ezt kellene csinálni. „A megoldás egy négybetűs szó: NATO.” Részletesebben: „Magyarország az emberi történelem legerősebb katonai szövetségének, a NATO-nak a tagja. És a NATO pont arra jó, hogy a külső támadások ellen védelmet nyújtson. És van arra is mechanizmus, ha egy tagállam úgy érzi, hogy a saját biztonságát veszély fenyegeti: ez a Washingtoni Szerződés 4. cikke.”

Rácz András a 444 Helyzet:van című műsorában Fotó: Kovács Bendegúz/444

A szakértő azt írja, ha Magyarország biztonságát külső veszély fenyegetné, a magyar kormánynak először is aktiválnia kellett volna a 4. cikkelyt, és konzultációt kérni a NATO-szövetségesektől. Ennek a lépésnek elrettentő hatása is lenne: miután Budapest bejelenti a cikkely aktiválását, bármilyen potenciális támadó azonnal átgondolja, hogy jó ötlet-e megtámadni a világ legerősebb katonai szövetségét.

Rácz úgy fogalmaz, „a NER jelentősen elbutult az elmúlt 16 évben – de annyira ők sem hülyék, hogy ne tudnák, hogy a katonai biztonságunkat leginkább a NATO-tagság garantálja. Ergo, ha itt valóban ukrán támadás veszélye fenyegetne, a kormánynak azonnal a NATO 4. cikkelyéhez kellene nyúlnia. Mégsem teszi.” Rácznak erre egyetlen lehetséges magyarázata van: nettó hazugság az a riogatás, hogy Ukrajna meg akarná támadni Magyarországot.

A szakértő továbbmegy, mondván: ha itt valami „támadásszerűség” történne a következő napokban-hetekben, arról egy dolgot már most egészen biztosan tudunk: nem Ukrajna lesz az elkövető.