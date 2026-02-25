Kilép a Fideszből egy korábbi józsefvárosi képviselőjelölt

„A Józsefvárosi Fidesz szervezete már régóta nem közösségként működik, hanem egy 5-10 fős „részvénytársaságként”. Az évek során világossá vált számomra, hogy ez a működés inkább akadálya, mintsem motorja Józsefváros fejlődésének. Aki rálát a helyi viszonyokra, pontosan tudja, miről beszélek, de a későbbiekben, ha van rá igény, szívesen kifejtem.”
Egyebek közt ezzel magyarázza Kaiser Edvin, a párt korábbi önkormányzati képviselőjelöltje, hogy kilép a pártból.
Az elmúlt években folyamatosan azt tapasztalta, írja közösségi oldalán, hogy amit mondanak és amit tesznek, az köszönőviszonyban sincs egymással.
Számára az utolsó határ az volt, amikor világossá vált, hogy „a saját embereiket sem tisztelik, becsülik. Aki nem hajol meg, azt félreállítják. Aki önálló, az veszély. Mindeközben a kialakult helyzet nettó politikai haszonélvezői.”
Kaiser Edvin 2024-ben a Fidesz ökormányzati képviselőjelöltje volt a 8-as választókerületben, és akkor a szavazatok 45 százalékát megszerezve szűken kapott ki a 47 százalékos eredménnyel győztes DK-s Horváth Alexandertől. A tavaly novemberi időközi választáson ugyanitt már nem őt indította a párt, a helyén versenybe küldött Pálovics Emese pedig simán elbukott Horváthtal szemben.