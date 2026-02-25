Kim Dzsongun 13 éves lánya lett az észak-koreai rakétaprogram vezérigazgatója

Kim Dzsongun észak-koreai vezető a 13 éves lányát bízta meg a nukleáris program és haderő irányításával, írja a Chosun Daily. A lap dél-koreai hírszerzési forrásokra hivatkozik.
A hírszerzési adatok szerint Kim Dzsue az észak-koreai rakétaprogram vezérigazgatói posztját kapta meg. Ekként részt vett a koreai munkáspárt februári kongresszusán is. A déliek azt állítják, a 13 éves kislánynak kötelesek jelenteni a tábornokok, akik rendszeresen kapnak tőle parancsokat, utasításokat is.
A Chosun Daily arról is írt, hogy Kim Dzsue egyre rendszeresebben jelenik meg a nyilvánosság előtt az apja oldalán, illetve hadgyakorlatokon, bemutatókon, rakétakísérleteken is részt vesz. A déli hírszerzők meggyőződése, hogy Kim Dzsongun a lányát jelöli ki saját utódának.
Erről már február elején is jelentek meg feltételezések, beszámolók, az akkori fejleményekről itt elérhető cikkünkben írtunk. Néhány hete még kérdéses volt, hogy Kim Dzsue részt vesz-e az esedékes pártkongresszuson, Észak-Korea ötévente megrendezett legnagyobb politikai eseményén, ahol részletesebben ismertetik Phenjan öt évre szóló prioritásait, így a külpolitikai célokat, a haditerveket és a nukleáris célkitűzéseket.
A legújabb jelentések szerint ott volt, sőt felelős funkciót is kapott, rendkívül fiatal kora ellenére.