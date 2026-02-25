Magyar Péter-idézettel kampányol az MSZP-frakcióban üldögélő Vajda Zoltán

„Nem elég nyerni, hanem nagyon kell nyerni” – Magyar Péter Tisza-elnöktől származó idézettel színesíti egyéni képviselő-jelölti kampányát Vajda Zoltán, aki facebookos borítóképet is készített a mondattal. A magát függetlenként definiáló politikus 2022 óta az MSZP-frakcióban ül, és egyike annak a négy jelöltnek, akiket az idei országgyűlési választásoktól visszalépett szocialista párt nem tartott vissza az indulástól, rajta kívül Hiller István, Kunhalmi Ágnes és Szabó Sándor ilyen még. Ők négy évvel ezelőtt mindannyian győzni tudtak egyéni körzetükben.

Vajda helyzete annyiban különbözik a többiekétől, hogy ő a 2022-es előválasztást függetlenként nyerte meg, és csak utóbb csatlakozott az MSZP képviselőcsoportjához. A Magyar Péter-idézet használata azonban így is meglepő, annál inkább, hogy olyan választókerületről van szó – a Budapest 14-esről –, ami ellenzéki szempontból nehéz. Vajda 2022-ben alig néhány száz szavazattal verte a fideszes Szatmáry Kristófot, aki most is indul vele szemben, míg a Tisza jelöltje Szabó Alexandra lesz. „Szemben más választókerületekkel, itt bekövetkezhet az a rémálom, hogy a fideszes jelölt nevető harmadikként nyer” – ismerte el a 444-nek néhány nappal ezelőtt maga Vajda is.

A képviselőjelöltet emiatt erősen bírálják a közösségi médiában is. „Kedves Zoli! Függetlenként hogyan tehetnél te a Tisza kétharmadért? – olvasható a Magyar-idézetes borítóképhez mellékelt kommentben. – Sem a győzteskompenzációval, sem a veszteskompenzációval nem növelnék a rád leadott szavazatok a Tisza Párt eredményét. Mert nincs közted és a Tisza között kapcsolat. Mi értelme megtéveszteni a választókat? Pont most, amikor minden egyes szavazat élet-halál kérdése az ország jövője szempontjából... Kérlek, ne csináld ezt!”

A facebookos kontextussal kapcsolatban Vajda a 444-nek azt mondta: „Mást kapok a Facebookon, és mást személyesen. A Facebookon azt kérdezik, hogy képzelem én ezt, miért csinálom? Személyesen viszont elismerik a munkámat, és azt mondják: »Vajda úr, meg kell oldaniuk ezt a helyzetet.«”

A politikus szívesen lett volna Tisza-jelölt is, állítása szerint be is fogadták a jelentkezését, több fordulón túljutott, de végül mégsem számoltak vele. „A lelkiismeretem tiszta, ezt a helyzetet nem én állítottam elő” – mondta hozzátéve, reménykedik, hogy a Tisza elnöksége felülbírálja a döntést, és a párt végül beáll mögé. Egy olyan felmérésre hivatkozott, ami szerint Szabó Alexandra 10 százalékkal kapna kevesebb szavazatot, mint a párt listája. „Mindenre nyitott vagyok” – magyarázta a 444-nek hétvégén.

Frissítés: Cikkünk megjelenése után nem sokkal jelenkezett olvasónk, aki még a hétvége folyamán választási kifogással élt a helyi választási iroda felé, mivel Vajda Zoltán a Magyar Péter-idézeten túlmenően olyan pulttal kampányolt ajánlásokért, amelyre azt írta: „Vajda Zoltánnal a Tisza kétharmadáért.” Az iroda a határozatában megállapította, hogy Vajda kampánytevékenysége alkalmas volt arra, hogy azt a látszatot keltse, mintha a Tisza valódi jelöltje lenne.