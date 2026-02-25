Orbán Balázs ismét eljutott oda, hogy semmi értelme háborúzni az oroszokkal, mert azok úgyis „elérik a céljukat, ha törik, ha szakad”

Komoly mondatokkal szemléltette a maga semlegesség-fogalmát Orbán Balázs egy kedd esti rendezvényen, derül ki az MTI tudósításából. A miniszterelnök politikai tanácsadója egy Baljós közelség című film bemutatóján vett részt, amit Ukrajnáról készített a Blokád című kurzusfilmet is forgató, majd a Népszava újságíróját annak kritikája miatt megtámadó Tősér Árpád. A filmről ennyit.

Orbán a bemutató után tett több, mondjuk úgy, figyelemreméltó állítást a több mint négy éve tartó ukrajnai orosz agresszióról, Oroszországról és Ukrajnáról, valamint arról, milyen a magyar kormányzati hozzáállás a háborúhoz és a két országhoz. Azzal a felütéssel, hogy „Magyarország semleges az ukrán-orosz háborúban”, az MTI híre szerint többek között arról beszélt:

„Nem kell elfogadnunk, amit az oroszok mondanak, de ők ezt valóban úgy élik meg, hogy ez csupán egy különleges katonai művelet”

Vagyis nem kell elfogadni az orosz narratívát, de fogadjuk el, hogy ez az ő narratívájuk. Arról, hogy mi az ukrán narratíva (honvédelem, a függetlenség védelme), nem ejtett szót. Ellenben a 2024. őszi beszédének szellemében ismét eljutott oda, hogy értelmetlen dolog szembeszállni az oroszokkal. Két idézet az MTI-híréből:

„Van-e értelme a halálnak a fronton, bármilyen hősies is? A válasz az, hogy nincs, az ilyen típusú öldöklésnek nincs értelme”. (…) „Megvan bennük [az oroszokban] a hideg kíméletlenség, hogy elérik a céljukat, ha törik, ha szakad, akármennyi életbe is kerül.”

Ezek a szavak, pontosabban a gondolatmenet nagyon ismerősen csenghet – nem véletlenül.

Orbán Balázs már 2024 őszén, nem sokkal október 23., az 1956-os forradalom évfordulója előtt is azt fejtegette, mint egy asszimilált borg a Star Trekből, hogy az ellenállás hasztalan. Akkor úgy fogalmazott:

„Pont 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszkij elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett, mondom még egyszer, az ő joguk, szuverén döntésük, megtehették, de ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna, azért, mert 56-ban az lett, ami lett. Mert megtanultuk, hogy itt óvatosnak kell lenni, és óvatosan kell bánni a nagyon értékes magyar életekkel. Azokat nem lehet csak úgy odadobni mások elé.”

Az akkori szavai nagyon komoly botrányt kavartak, még Orbán Viktor miniszterelnök is kénytelen volt a szokásos péntek reggeli rádiónyilatkozatai egyikében helyretenni a dolgot, és kiosztania Orbán Balázst. Ahogy megtette ezt később egy 56-os hős is, mondván: „Ukrajna véráztatta földjén ma az orosz tankok magát a nemzeti önrendelkezést és az emberi szabadságot tiporják. Aki ezt valamiféle »békevágyat« emlegetve elnézné, mi több, mint valami üzenethordó küldönc, még szolgálná is, az ne merje kritizálni, de még csak említeni se merje a pesti srácok világtörténelmet formáló álmait és hőstetteit”.