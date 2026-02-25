Szemléltető eszközökkel érkezett a Fővárosi Közgyűlésre a Fidelitas

Az áprilisi választások előtti utolsó ülését tartja a Fővárosi Közgyűlés.

A napirend alapján nagy izgalmak nem várhatók, azzal legfeljebb a Fidelitas szolgált még az ülés előtt, amikor - hommage á Pócs János - életnagyságú Magyar Péter, Ursula von der Leyen, Manfred Weber és Volodimir Zelenszkij kartonbábukkal várta a Tisza-frakció bevonulását.

Itt még csak a díszlet berendezése zajlik. Fotó: Kristóf Balázs/444

A bábuk közül Zelenszkij éppen a Barátság kőolajvezetéket zárta el a jobb oldalra helyezve, Magyart pedig a baloldalon ölelgette von der Leyen és Weber, szerintem nem nagyon kell magyarázni, mit akartak ezzel szemléltetni a Fidelitas aktivistái.

A Tisza-frakció rezzenéstelen arccal lavírozott át Szkülla és Kharübdisz között.

Balog Balázs és Bujdosó Andrea vezette fel a Tisza-frakciót. Fotó: Kristóf Balázs/444

A két bábu követte a képviselőket az ülésterembe is. Fotó: Kristóf Balázs/444

A közgyűlés további eseményeiről is tudósítunk majd a nap folyamán, remélhetőleg más szemléltető eszköz már nem fog felbukkanni.