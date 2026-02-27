4iG: Nem polgármester úr meghívását vontuk vissza, hanem magát a rendezvényt mondtuk le a győri helyszínen

„Nem polgármester úr meghívását vontuk vissza, hanem magát a rendezvényt mondtuk le a győri helyszínen. Az eseményt a külföldi partnerek és diplomáciai vendégek, hazai és külföldi miniszterek jelentős számára tekintettel szűkebb körben, Budapesten rendezzük meg” - válaszolta a 4iG arra a kérdésünkre, hogy miért vonták vissza a győri polgármester regisztrációját arra a rendezvényre, ahol a miniszterelnök is ott lesz.

Pintér Bence, Győr polgármestere közösségi oldalán jelentette be péntek délután, hogy meghívta Orbán Viktor miniszterelnököt a Városházára egyeztetésre, mert március 2-án a miniszterelnök egy, a 4iG által szervezett helyi, gazdasági rendezvényen vesz részt, ahová eredetileg a polgármestert és az alpolgármestert is elhívták. Választ a miniszterelnökségtől nem kapott Győr polgármestere, ellenben a 4iG levelet küldött, hogy visszamondják a két városvezető regisztrációját az eseményre.

A 4iG a 444-nek azt írta, hogy a városvezetésnek jelezte, bíznak abban, hogy a kellemetlenség ellenére a jövőben más alkalommal a személyesen is a vendégeik között üdvözölhetik a polgármestert. Szerintük a levelük világosan fogalmazott, az nem adhatott okot félreértésre.

„Amennyiben nem állt volna szándékunkban vendégeink között üdvözölni a győri városvezetőt és helyettesét, értelemszerűen meg sem hívtuk volna őket” - írták.