Donald Trump felvetette Kuba „baráti átvételének” lehetőségét

Donald Trump amerikai elnök pénteken felvetette Kuba „baráti átvételének” lehetőségét, és a Fehér Házban újságíróknak azt mondta, hogy Marco Rubio külügyminiszter „nagyon magas szinten” foglalkozik az üggyel.

„A kubai kormány tárgyal velünk, és nagy bajban vannak” – mondta Trump, miközben a Fehér Házból texasi útjára indult. „Nincs pénzük. Most semmijük sincs, de tárgyalnak velünk, és lehet, hogy lesz egy baráti átvétel Kubában.”

Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Amióta január 3-án amerikai kommandósok elrabolták Caracasból a venezuelai elnököt, Nicolás Madurót és feleségét, nemcsak Venezuela további sorsával kapcsolatban sok a kérdőjel, hanem az országgal szinte szimbiózisban élő Kubáéval is. Az amerikaiak nem engednek több venezuelai olajat abba a szigetországba, ahol már eddig is a működőképesség szélén táncolt az állam. A kubai rezsim még a Szovjetunió összeomlását is simán túlélte, de ilyen nehéz helyzetben még nem volt. Erről itt írtunk részletesen. (Reuters)