Fellázadtak a pszichiáterek, tömegek követelik Ézsi Robin kirúgását a Nyírő éléről

Márciustól indul a pszichiáterek átvezénylése, hogy a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben fenntartható legyen az ellátás – írja a Népszava. Az átvezénylés azért vált szükségessé, mert a budapesti pszichiáterek február közepén a Nyírő OPAI vezetési válsága miatt úgy döntöttek: felmondják az önként vállalt túlmunkát az ügyeleti ellátásban.

A Népszava megtudta: több mint százan már átadták munkaadójuknak a szerződések felmondását. Srádi Péter, a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke, aki egyben a Nyírő Gyula kórház szakszervezeti csoportjának vezetője is, elmondta: áprilisban számukra már nem rendelhet el a munkáltató kettőnél több ügyeletet.

A szakember szerint ez minden fővárosi kórházban jelentős problémát fog okozni. Srádi Péter hozzátette, hogy néhány nap leforgása alatt a korábbi 500-ról 580 fölé emelkedett azoknak a pszichiátereknek a száma, akik aláírásukkal vállaltak szolidaritást kollégáikkal, akik követelik a Nyírő Gyula OPAI főigazgatója, Ézsi Robin felmentését.

Fotó: Balaton József/MTI/MTVA

A Magyar Orvosi Kamara által kezdeményezett nyilatkozat-aláírási akció előzménye – miként arról korábban a 444 is beszámolt –, hogy január végén kiderült: két év alatt 15 magasan kvalifikált pszichiáter szakorvos mondott fel a Nyírőben, ahol így kritikus orvoshiány alakult ki. Az emiatt petícióban tiltakozó negyven orvos jelezte, egyes osztályokon nem teljesülnek a biztonságos betegellátás feltételei, valamint bejelentették, hogy az intézményben kialakult helyzetben március 31-ei hatállyal megszüntetik az önként vállalt többletmunkát az ügyeleti ellátásban.

A 15 szakorvos Ézsi Robin 2024 elején kezdődött főigazgatósága alatt hagyta ott az intézményt. Ézsi a kinevezése előtt üzemorvos volt, előtte az asztrológiát és mágiát oktató Nimród Életbölcseleti Akadémiát vezette.

Több jel utal mindeközben a Népszava szerint arra, hogy a kormányzat kitart a vezető mellett. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára csütörtökön Földi Judit DK-s képviselő kérdésére adott válaszában határozottan kiállt az OPAI menedzsmentje mellett.