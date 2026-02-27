Instabil módon próbálja biztosítani a debrecenieket a Fidesz arról, hogy a jelöltjei jelentik a stabilitást és a biztonságot

A nyolc Göd városában Akkumannel próbál nyerni a Fidesz – kell-e ez a debrecenieknek?

A választókerület központjában az akkumulátorgyárak előnyeivel kellene kampányolniuk a kormánypárti jelölteknek, a környező településeket viszont nem győzik megnyugtatni, hogy ott nem lesz ilyen beruházás. Közben az is kérdés, mit kezdene a veszélyes anyagokkal dolgozó ázsiai üzemekkel a Tisza Párt. Nagyriportunk Debrecenből.