Késsel fenyegették kopogtatás közben Ladányi Lucát, a Kutyapárt tatabányai jelöltjét

Ladányi Lucát, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt tatabányai jelöltjét késsel fenyegették kopogtatás közben – írja közösségi oldalán Nagy Dávid. A párt igazgatója szerint „amikor a jelölt megmondta, hogy az MKKP jelöltje, és az induláshoz szükséges ajánlásokat gyűjti össze, kést rántottak rá, ezért menekülnie kellett”.

Nagy szerint egy másik jelöltjüknek – Kókai Mátyásnak, aki a gyermekvasúton dolgozik Zalában – a MÁV mint megbízó nem támogatja a további munkavégzését, mert kutyapártos jelölt. A szerződését nem bontják fel, állítja a pártigazgató, „csak simán közölték vele, hogy nem adnak neki több munkát, hogy lejárjon a megbízásija”.



Forrás: Ladányi Luca fb-oldala

Nagy Dávid a posztban egy „vaslapátos-agyonverős” videót is emleget, amit nem akartak nagydobra verni, de az utcai atrocitások miatt ezt is „idecibálja”. „Ebben a videóban a vaslapáttal való agyonverés igenis valószínű és cseppet sem elítélhető lehetőségét helyezi a készítő kilátásba, ezt a videót pedig sok ellenzéki aktivista gondolta megoszthatónak és biztosította támogatásáról kommentekben” – panaszolja.

„Szeretnénk olyan országot építeni, ahol fel sem merül, hogy fizikai atrocitástól vagy ellehetetlenítéstől kelljen tartania egy politikai párt jelöltjének” – közli a pártigazgató, és azt is állítja, hogy jól gyűlnek az aláírásaik, jobban állnak időarányosan, mint négy éve.