Orbán Viktor: Engem Kecónak hívtak

A miniszterelnök Facebook-oldalán megjelenet egy 104 másodperces videó, amin Orbán Viktor éppen Martonvásáron kampányol.

Orbán mindig akkor a legszórakoztatóbb, amikor élete legnagyobb szenvedélyéről, a labdarúgásról beszél (ajánlom a trollfocis és a Bognár György-ös beszélgetést), és szerencsére most is volt erről két sztorija:

  1. Élete első gólját a Martonvásár ellen szerezte: 16-ról emelte be, és abban a pillanatban úgy érezte, hogy ő a király (Lázár János szerint pedig ez abban a pillanatban lehet, hogy így is volt).
  2. Amikor visszaigazolt Felcsútra, és az edző (Varga Laci bácsi édesapja) kérdezte, hogy hányas mezben játszott, ő mondta, hogy a 9-es mezben, de „egy magas, jókötésű cigány csávó” (Spinyó) a sarokban azt mondta, hogy „na-na”, amire inkább megkérdezte, hogy melyik mezszám szabad, így lett a Fidesz elnökéé a 2-es.
Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Orbán beszélt arról is, hogy egy csákvári szabólegény meg akarta ölni Ferenc József császárt, de a kése megakadt a császár kemény gallérjában. Az igazi újdonság azonban az volt, hogy elárulta: a gimnáziumban Kecó volt a beceneve. Így magyarázta az eredetét:

„A Kecó nem a lakást jelentette, hanem, hogy nincs itt kecó. Tehát most már elég volt, pofáztunk eleget, na jó, megdumáltuk, na hagyjuk, tegyük félre, aztán induljunk neki! Inkább ezt a életérzést adta vissza.”

